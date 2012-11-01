سرپرست معاونت فرهنگی وزارت ارشاد از غرفه مهر دیدن کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اسماعیلی سرپرست معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر امروز پنجشنبه 11 آبان و در پنجمین روز برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی مطبوعات و خبرگزاریها، از غرفه خبرگزاری مهر در این نمایشگاه دیدن کرد.
اسماعیلی در بدو ورود به شبستان محل برپایی این نمایشگاه و پس از دیدار از غرفههای شهدای رسانه، نهاد کتابخانههای عمومی و غرفه پیامبر اعظم (رحمه للعالمین)، غرفه مهر را به عنوان نخستین رسانه انتخاب کرد و در جریان روند فعالیت آن قرار گرفت.
سرپرست معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین نمایشگاه امسال مطبوعات و خبرگزاریها را باشکوه توصیف و بر لزوم شفافیت خبرنگاران به ویژه در حوزه فرهنگ در امر اطلاع رسانی تاکید کرد.
وی همچنین در دفتر یادبود خبرگزاری مهر ضمن تبریک عید غدیر، این نوشته را به یادگار گذاشت:
«مطبوعات و رسانهها و خبرگزاریها یکی از ارکان اصلی دموکراسی در هر جامعهای هستند که دو نقش اصلی خبر و اطلاعرسانی و آگاهی بخشی در جامعه را بر عهده دارند که اگر این دو وظیفه و رسالت به خوبی انجام شود، روح امید و اعتماد را در بطن جامعه ایجاد خواهد نمود. به نظرم در حال حاضر بزرگترین رسالت کشانیدن مباحث و دغدغههای حضرت امام خامنهای در جمع جوانان استان خراسان شمالی و سبک و فرهنگ زندگی اسلامی - ایرانی است. صمیمانه از زحمات شما عزیزان که سربازان صف اول مبارزه با جنگ نرم دشمن هستید، تشکر و قدردانی مینمائیم. موفق و پیروز باشید».
علی اسماعیلی سرپرست معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این بازدید به سئوالات متعدد خبرنگار مهر در مورد موضوعات مختلف مرتبط با این معاونت پاسخ داد که مشروح این پرسش و پاسخ متعاقباً منتشر میشود.
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاریها تا 13 آبان ماه در مصلای بزرگ تهران برپا است.
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