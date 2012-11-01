محدودیت های ترافیکی در محورهای مازندران اعمال می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جعفر محمدنژاد ، هدف از اعمال این محدودیت ها را افزایش ایمنی، ایجاد کشش و روان سازی در عبور و مرور وسایل نقلیه در جاده های استان اعلام کرد.



وی گفت: بر این اساس ، تردد انواع موتورسیکلت تا ساعت 24 روز شنبه از محور کندوان هراز، فیروزکوه و بر عکس ممنوع است.



محمد نژاد با اشاره به تداوم ممنوعیت تردد انواع تریلی و کامیون در محور کرج - چالوس ، افزود : تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 12 الی 24 روز شنبه از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع است و از ساعت 16 الی 24 هم از 15 کیلومتر بالای مرزن آباد (دزدبن) به سمت کرج یک طرفه خواهد بود.



رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران با اشاره به ممنوع بودن تردد تمامی تریلی ها از محور هراز، گفت: تردد تمامی کامیون ها به استثنای کامیون های حامل مواد سوختی و فاسد شدنی هم از ساعت شش الی 24 روز های پنجشنبه، جمعه و شنبه از این محور ممنوع است.



وی افزود: تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 14 الی 23 روز شنبه از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و از ساعت 15 و 30 دقیقه الی 23 از آب اسک تا رودهن یک طرفه خواهد بود.



محمد نژاد ادامه داد : در محور فیروزکوه هم تردد تمامی تریلرها به استثنای تریلی های حامل مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت شش الی 24 روزهای پنجشنبه ، جمعه و شنبه از تهران به قائمشهر و برعکس ممنوع است.



وی افزود: مرکز کنترل ترافیک پلیس راه مازندران با خط امین 2182934 به طور شبانه روزی پاسخگوی وضعیت راه های استان است.