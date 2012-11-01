تیم تنیس روی میز تامین اجتماعی بانوان کرمانشاه فاتح مسابقات قهرمانی کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا افخمی گفت: هفدمین المپیاد ورزشی کارکنان ورزشی سازمان تامین اجتماعی در استان گیلان برگزار شد.

وی افزود: در هفتمین المپیاد ورزشی بانوان سازمان تأمین‌اجتماعی در رشته تنیس روی میز که 21 تیم از سراسر کشور به رقابت پرداختند که در نهایت تیم بانوان کرمانشاه توانست جام قهرمانی را از آن خود کند.

وی ادامه داد: تیم مدیریت درمان گیلان که میزبان این مسابقات بود مقام دوم را کسب کرد و تیم‌ استان‌های همدان و قم مشترکاً حائز رتبه سوم شدند.

وی اضافه کرد: در این مسابقات تیم بخش بیمه‌ای استان کرمان نیز توانست جام اخلاق این مسابقات را از آن خود کند.

وی با اشاره به تمرین های مداوم این تیم قبل از اعزام اظهار داشت : تلاش های منسجم و برنامه ریزی های گروهی تیم توانست نتیجه مطلوب را برای استان به دست آورد.

افخمی افزود : تیم تنیس بانوان تامین اجتماعی استان کرمانشاه متشکل از خانم ها سعیده گیوخواهان ، مریم اره پناهی ، سیده شهلا سید نژاد و شهره ضیایی است که برای سومین سال پیاپی توانست مقتدرانه مقام اول مسابقات را بین بانوان ورزشکار سراسر کشور در این رشته ورزشی به خود اختصاص داده و جام طلایی را برای برای استان به ارمغان آورده و برگ زرینی دیگری را به افتخارات ورزشی استان اضافه کند.