15 هزار جلد کتاب غدیر در ساوجبلاغ توزیع شد

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: این کتابها به منظور برگزاری مسابقه غدیرشناسی در سه مقطع دانش آموزی، دانشجویی وعمومی توزیع شده است.

وی گفت: این مسابقه از امروز آغاز شده و تا اول محرم با اهدای جوایزی ارزنده همراه است.



وی اظهار داشت: غدیر، سرچشمه همیشه جوشان ولایت است که از سینه تفتیده "خم" به جام محبت دوست داران پیامبر و خاندانش جاری است و شایسته است به بهترین و زیباترین وجه این عید با شکوه تمام برگزار شود.



وی گفت: برنامه های متنوع و متعددی در شهرستان ساوجبلاغ برای گرامیداشت باشکوه عید ولایت پیش بینی شده است و ظهر امروز نیز به همین مناسبت یکی از اساتید حوزه و دانشگاه در مسجد جامع هشتگرد سخنانی در خصوص واقعه غدیر ایراد کرد.

