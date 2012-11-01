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۱۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۱۸

همزمان با عید ولایت/

15 هزار جلد کتاب غدیر در ساوجبلاغ توزیع شد

15 هزار جلد کتاب غدیر در ساوجبلاغ توزیع شد

ساوجبلاغ- خبرگزاری مهر: فرماندار ساوجبلاغ از توزیع 15 هزار جلد کتاب غدیر و برگزاری مسابقه غدیرشناسی همزمان با عید ولایت در این شهرستان خبر داد.

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: این کتابها به منظور برگزاری مسابقه غدیرشناسی در سه مقطع دانش آموزی، دانشجویی وعمومی توزیع شده است.

وی گفت: این مسابقه از امروز آغاز شده و تا اول محرم با اهدای جوایزی ارزنده همراه است.
 
وی اظهار داشت: غدیر، سرچشمه همیشه جوشان ولایت است که از سینه تفتیده "خم"  به جام محبت دوست داران پیامبر و خاندانش جاری است و شایسته است به بهترین و زیباترین وجه این عید با شکوه تمام برگزار شود.

وی گفت: برنامه های متنوع و متعددی در شهرستان ساوجبلاغ برای گرامیداشت باشکوه عید ولایت پیش بینی شده است و ظهر امروز نیز به همین مناسبت یکی از اساتید حوزه و دانشگاه در مسجد جامع هشتگرد سخنانی در خصوص واقعه غدیر ایراد کرد.
 

کد مطلب 1734056

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