محمود اکرامی‌فر، دبیر جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاری‌ها امروز پنجشنبه 11 آبان در بازدید از غرفه مهر در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها گفت: ششمین دوره این جشنواره که آثار منتشره در فصل تابستان را مورد بررسی قرار داده، ساعت 10:30 روز چهارشنبه هفته آینده در سرای روزنامه نگاران ایران برگزار می‌شود.

وی اضافه شدن بخش «طنز» و ادغام دو بخش «عکس» مطبوعات و خبرگزاری‌ها در یکدیگر را از ویژگی‌های این دوره از جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاری‌ها عنوان و دلیل اقدام اخیر را مشترک بودن بسیاری از عکس‌ها در مطبوعات و خبرگزاری‌ها اعلام کرد.

جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاری‌ها آثار مطبوعات و خبرگزاری‌ها را در رشته‌هایی مانند شامل مقاله، سرمقاله، یادداشت، نقد، تیتر، عکس، صفحه آرایی، طراح و کاریکاتور، گفتگو و گزارش خبری و طنز در هر فصل داوری می‌کند.

