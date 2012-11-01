محمود اکرامیفر، دبیر جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاریها امروز پنجشنبه 11 آبان در بازدید از غرفه مهر در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها گفت: ششمین دوره این جشنواره که آثار منتشره در فصل تابستان را مورد بررسی قرار داده، ساعت 10:30 روز چهارشنبه هفته آینده در سرای روزنامه نگاران ایران برگزار میشود.
وی اضافه شدن بخش «طنز» و ادغام دو بخش «عکس» مطبوعات و خبرگزاریها در یکدیگر را از ویژگیهای این دوره از جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاریها عنوان و دلیل اقدام اخیر را مشترک بودن بسیاری از عکسها در مطبوعات و خبرگزاریها اعلام کرد.
جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاریها آثار مطبوعات و خبرگزاریها را در رشتههایی مانند شامل مقاله، سرمقاله، یادداشت، نقد، تیتر، عکس، صفحه آرایی، طراح و کاریکاتور، گفتگو و گزارش خبری و طنز در هر فصل داوری میکند.
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