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۱۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۱۲

کلنگ ساختمان حوزه بسیج دانش آموزی در سیریک به زمین زده شد

کلنگ ساختمان حوزه بسیج دانش آموزی در سیریک به زمین زده شد

سیریک - خبرگزاری مهر: کلنگ ساختمان حوزه بسیج دانش آموزی با حضور مسئولان محلی در سیریک به زمین زده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه  ساختمان  بسیج  دانش  آموزی  شهرستان  سیریک در زمینی  به مساحت 200  متر مربع  و اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیون ریال با نظارت مسئول سازندگی ناحیه سپاه سیریک جهت استفاده  بسیج  دانش  آموزی ساخته خواهد شد.

علی حیدری فرمانده ناحیه سپاه سیریک در آئین کلنگ زنی این پروژه که  با حضور مسئولان ناحیه سپاه مقاومت بسیج شهرستان برگزار شد بیان داشت: امیدواریم با ساخت و راه اندازی چنین مراکزی در شهرستان بتوانیم در ترویج فرهنگ بسیج و جذب و سازماندهی جوانان و نوجوانان باهمکاری همه احاد موفق عمل کنیم.

وی اظهارامیداری کرد تاپایان سال جاری بتوان این پروژه را مورد بهره برداری قرارداد. 


 

کد مطلب 1734060

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