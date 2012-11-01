کلنگ ساختمان حوزه بسیج دانش آموزی در سیریک به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه ساختمان بسیج دانش آموزی شهرستان سیریک در زمینی به مساحت 200 متر مربع و اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیون ریال با نظارت مسئول سازندگی ناحیه سپاه سیریک جهت استفاده بسیج دانش آموزی ساخته خواهد شد.

علی حیدری فرمانده ناحیه سپاه سیریک در آئین کلنگ زنی این پروژه که با حضور مسئولان ناحیه سپاه مقاومت بسیج شهرستان برگزار شد بیان داشت: امیدواریم با ساخت و راه اندازی چنین مراکزی در شهرستان بتوانیم در ترویج فرهنگ بسیج و جذب و سازماندهی جوانان و نوجوانان باهمکاری همه احاد موفق عمل کنیم.

وی اظهارامیداری کرد تاپایان سال جاری بتوان این پروژه را مورد بهره برداری قرارداد.



