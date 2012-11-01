سه کارگروه در کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق کرمان تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین جلسه کمیسیون فن آوری اطلاعات و ارتباطات الکترونیکی اتاق کرمان تشکیل سه کارگروه ارتباطات، سخت افزار و نرم افزار تصویب و تشکیل سه کارگروه اقتصاد، پدافند غیر عامل و جذب نخبگان به بررسی در جلسه بعد موکول شد.

در ابتدای این نشست دبیر کمیسیون به شرح مختصری از نحوه فعالیت اتاق بازرگانی، کمیسیونهای اتاق های بازرگانی و ضرورت تشکیل کمیسیون فن آوری اطلاعات در اتاق کرمان اشاره کرد.

عباس عسجدی گفت: کمیسیون فناوری اطلاعات نیز مانند سایر کمیسیون های اتاق قصددارد با استفاده از بستر قانونی مهیا شده به بررسی و ارایه راهکار برای حل مسایل و مشکلات و توسعه این حوزه در استان کرمان بپردازد.

وی در ادامه گزارشی از وضعیت عملکرد کمیسیون های فن آوری اطلاعات در سایر اتاق های کشور ارایه کرد.

عسجدی همچنین از حضور جعفری مدیر کارخانه کرمان تابلو به عنوان رییس کمیسیون فناوری اطلاعات به نیابت از ناصر حیدری نسب از جلسه آینده کمیسیون خبر داد.

در ادامه رییس مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق کرمان با اشاره به تخصصی بودن فعالیت این کمیسیون گفت: پیشنهاد می کنم قبل از شروع فعالیت کمیسیون ، ساختار سازی مناسبی در کمیسیون انجام شود.

صادق علیزاده افزود: بررسی وضعیت موجود و داشتن نقشه راه می تواند زمینه ساز ایجاد وضعیت مطلوب در این حوزه باشد.

وی خاطر نشان کرد: این کمیسیون می تواند در استان مزیت جدید ایجاد کند و ظرفیت های مناسبی را به وجود آورد.

دبیر انجمن نظام صنفی رایانه و دبیر انجمن خدمات ماشین های اداری نیز گفت: کمیته کنترل و پایش برای بررسی شکایات رسیده به صنف رایانه در حال تشکیل است و انجمن صنف رایانه استان در این راستا از کمک های اتاق نیز بهره خواهد برد.

فکوری افزود: هشت ارگان از اعضای اصلی این کمیته هستند.

وی همچنین از راه اندازی سایت توانمندی های مشاغل استان کرمان خبر داد و گفت : انجام این مهم در دست اقدام است.

در ادامه این نشست اعضای کمیسیون در خصوص ضرورت تشکیل کارگروه های کمیسیون فناوری اطلاعات و زمان ثابت برگزاری جلسات و برخی مسایل و مشکلات موجود به بحث و تبادل نظر پرداختند.