به گزارش خبرگزاری مهر، هم‌زمان با شب عید فرخنده‌غدیر، چهارمین شب شعر طنز دولخ با حضور طنزپردازان برتر کشور در کرمان برگزار می‌شود.

بر پایه‌این گزارش، چندین طنزپرداز از شهرستان‌های استان کرمان و چهار طنزپرداز از تهران در این شب شعر طنز حضور خواهند داشت و به خواندن تازه‌ترین شعرهای طنز خود خواهند پرداخت.

چهارمین شب شعر طنز دولخ، جمعه دوازدهم آبان‌ماه جاری از ساعت 18 در خانه‌ شهر کرمان برگزار می‌شود.

شب شعر دولخ یکی از معتبرترین جشنواره شعر طنز در ایران محسوب می شود که به همت حوزه هنری کرمان برپا شده و تاکنون تاثیر قابل توجهی در توسعه و تبیین این شاخه ادبی داشته است.