تصاویر انفجار تروریستی زینبیه دمشق/ گریه های پدر بر بالین کودک مجروح

به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته تروریستها بمبی را در داخل کیسه زباله در خیابان شلوغی در منطقه سیده زینب(زینبیه) منفجر کردند که بر اثر آن 11 نفر کشته و شمار دیگری زخمی شدند که چند کودک در میان آنها به چشم می خورند.