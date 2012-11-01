عرصه برای نخست وزیر انگلیس تنگ تر شد/ انتقادهای شدید از کامرون

به گزارش خبرگزاری مهر، یورونیوز در گزارشی با اشاره به انتقاد 53 نفر از محافظه کاران انگلیسی از سیاستهای نخست وزیر انگلیس در قبال اتحادیه اروپا نوشت : دیوید کامرون با شدیدترین انتقادات از هم حزبی های خود از زمان روی کارآمدن در سال 2010 تاکنون روبرو شده است.

این رسانه غربی در ادامه به درخواست محافظه کاران و حزب کارگر از کامرون برای کاهش فوری بودجه کشورهای اتحادیه اروپا در سالهای 2014 تا 2020 می پردازد.

"اد میلبند" رهبر حزب کارگر نیز با مقایسه سیاستهای کامرون همچون "جان ماژور" نخست وزیر محافظه کار انگلیس به انتقاد از کامرون پرداخته و می گوید: نخست وزیر انگلیس نه تنها نمی تواند رهبران اروپایی را متقاعد کرده، بلکه نمی تواند هم حزبی های خود را قانع کند و در داخل و خارج ضعیف است.

رهبران حزب محافظه کار انگلیس که به توریها نیز معروفند در سی سال گذشته برخی از روسای خود را مجبور به استعفا کردند که این در حال حاضر خطری بزرگ برای نخست وزیر انگلیس محسوب می شود.

فعلا این موفقیت برای نخست وزیر به دست نیامده است که یک تصویر مثبتی از دولت خود را که در نظرسنجی ها حدود 10 درصد نسبت به حزب مخالف کارگر عقب مانده است، ارائه دهد.

نتایج نظرسنجی‌های صورت گرفته توسط موسسه ComRes نشان می‌دهد که 22 درصد شهروندان انگلیسی اعلام کرده اند میلیبند دارای ویژگی‌های کامل یک رهبری قوی است. حامیان حزب کارگر نیز در خصوص قدرت رهبری میلیبند تردید دارند. به عنوان مثال، 42 درصد طرفداران حزب کارگر رهبر این حزب را فاقد ویژگی‌های مورد نیاز برای به دست گرفتن قدرت می‌دانند.

از سوی دیگر، تلاشهای مقام‌های حزب کارگر برای جلب اعتماد شهروندان انگلیسی به سیاستهای این حزب در حوزه اقتصادی نیز چندان نتیجه بخش نبوده، چرا که تنها 24 درصد شهروندان انگلیسی اعلام کرده‌اند که اد میلیبند می‌تواند با اتخاذ تصمیمات صحیح اقتصاد این کشور را از رکود خارج کند. نکته جالب توجه اینکه تنها نیمی از حامیان حزب کارگر موافق طرح‌های این حزب در حوزه اقتصاد هستند.