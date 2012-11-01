جشن عید غدیر در ساوجبلاغ برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محلاتی از اساتید حوزه و دانشگاه طی سخنانی در جشن عید غدیر که با حضور گسترده مردم و کارکنان ادارات ظهر پنج شنبه در مسجد جامع هشتگرد برگزار شد، با اشاره به واقعه غدیر گفت: ولایتی که رد غدیر بر آن تأکید می شود ولایتی است که در حدیث قدسی خدای متعال می فرماید "ولایت علی ابن ابیطالب (علیه السلام) دژ محکم من است هر کس در این دژ داخل شود، از عذاب من ایمن است".



وی افزود: البته لازم به ذکر است که این معرفی فقط در کنار برکه غدیر انجام نشد بلکه پیامبر اکرم از همان اولین روز دعوتشان در یوم العشیره این معرفی را نسبت به امیرالمؤمنین(علیه السلام) داشتند. ایشان همواره همانطور که دین را تبلیغ کردند و به مردم رساندند در کنار آن وجود مقدس، امام علی(ع) را هم به عنوان ولی مردم معرفی کردند.



محلاتی افزود: در حجه الوداع یعنی در آخرین سال و آخرین روزهای حیات پیامبر(ص)، دستور ابلاغ ولایت امیر المومنین(ع) از طرف خدای متعال به ایشان داده شد که "ای رسول ما آنچه را که از سوی پروردگارت بر تو نازل شده است، ابلاغ کن که اگر چنین نکنی رسالت او را به انجام نرسانده ای".



این استاد حوزه ودانشگاه گفت: پیامبر(ص) در میان آن جمعیت هزاران نفری امیرالمؤمنین(ع) را کنار خود قرار دادند. خطبه ای که ساعتها طول کشید ایراد فرمودند. خطبه ای که حاوی همه تعلیمات ساحت مقدس پیامبر در طی 23 سال دعوتشان بود. بعد فرمودند "ای مردم قرآن را تدبر کنید و آیات آن را بفهمید".



وی یادآور شد: پیامبر(ص) یاداور شد "در محکمات آن نظر کنید و به دنبال متشابه آن نروید. به خدا قسم باطن آنرا برای شما بیان نمی کند و تفسیرش را برایتان روشن نمی کند مگر این شخصی که من دست او را می گیرم و بالا می برم و بازوی او را می گیرم و با دو دستم او را بلند می کنم و به شما می فهمانم که« هر کس من صاحب اختیار اویم این علی صاحب اختیار اوست. » و او علی ابن ابیطالب برادر و جانشین من است. ولایت او از جانب خدای عز و جل است که بر من نازل کرده است. ای مردم علی وپاکان از فرزندانم از نسل او ثقل اصغرند و قرآن ثقل اکبر است. هر یک از این دو از دیگری خبر می دهد و با آن موافق است، آنها از هم جدا نمی شوند تا بر حوض بر من وارد شوند. بدانید که آنها امینهای خدا بین مردم و حاکمان او در زمین هستند".



حجت الااسلام محلاتی این سخنان پیامبر(ص) را تفسیر همان حدیث ثقلین دانست که بارها فرمودند "من دو چیز گرانبها بین شما باقی می گذارم کتاب خدا و عترتم را".



وی افزود: دوباره پیامبر در کنار معرفی قرآن و دین خدای متعال، اهل بیت(ع) و مخصوصا ساحت مقدس امیرالمؤمنین را به عنوان ولی مردم معرفی کردند.



وی گفت: پیامبر در غدیر بیعت زبانی و شفاهی از مسلمانان گرفت. بعد از آن مدت سه روز همه حاضران درمراسم حج آمدند و با امیرالمؤمنین بیعت کردند و دست دادند. و به این ترتیب دین خدای متعال کامل شد.



وی یادآور شد: دین خدای متعال و نعمت او با قبول ولایت امیرالمؤمنین کامل می شود و خدای متعال از این دین راضی است.