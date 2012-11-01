محرومیت از شهرهای شهرستان کرج زدوده شود

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز اکبریان بعد از ظهر پنج شنبه در نشست صمیمی با جوانان و نخبگان منطقه اسلام آباد کرج با بیان این طلب اظهار داشت: با تشکیل استان البرز افق های روشنی برای شهرستان کرج و حومه آن ترسیم شده است که می تواند این شهرستان را به جایگاه واقعی خود در سطح کشور برساند.



وی افزود: منطقه اسلام آباد به عنوان یکی از مهمترین و حساس ترین مناطق کرج که به لحاظ تراکم جمعیتی از خدمات و امکانات کمتری نسبت به مناطق دیگر کلانشهر کرج برخوردار است باید بیش از پیش مورد توجه و دقت نظر مسئولان شهری قرار گیرد.



اکبریان با اشاره به اینکه بافت شهری منطقه و همچنین روند ساخت و ساز امکان ارائه خدمات مطلوب به مردم منطقه را با کندی مواجه می کند، یادآور شد: به رغم برخی مسائل و مشکلات موجود روند رسیدگی به این منطقه از سوی شهرداری کرج نسبت به سالهای گذشته باید مطلوبتر شود که امید می روند با تداوم این فعالیتها شاهد تحقق اهداف و برنامه های مدیریت کلان استان و شهرستان در منطقه باشیم.



نماینده مردم کرج و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی تقدیم 400 شهید از منطقه اسلام آباد را برگ زرینی در تاریخ این منطقه عنوان کرد و گفت: ارتقای شاخص های امنیتی، توسعه و تجهیز اماکن فرهنگی- ورزشی، اجرای طرح ها و پروژه های مختلف عمرانی و تفریحی مهمترین نیازهای این منطقه است که باید در دستور کار مسئولان ذی ربط قرار گیرد.