به گزارش خبرگزاری مهر، مسیب رحیمی با بیان اینکه میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری در ارزیابی ستاد اقامه نماز برتر شد، افزود: انجام فعالیت در زمینه توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز، آموزش، برگزاری نماز جماعت در سازمان و برگزاری برنامه های مختلف به مناسبت اعیاد و مناسبت ها از جمله معیارهای ستاد اقامه نماز برای کلیه ادارات استان بوده است .

وی ادامه داد: احداث و مرمت نمازخانه های بین راهی، احداث نمازخانه در هتل ها و اماکن گردشگری از جمله معیارهای اختصاصی ستاد اقامه نماز برای این اداره کل بوده است.

رحیمی با بیان اینکه ستاد اقامه این اداره کل از تمام توان خود برای برتر شدن در سال جاری نیز به کار می گیرد، تصریح کرد: ستاد اقامه نماز این اداره کل 15 عضو دارد که ما درصدد جابجایی اعضای غیر فعال آن هستیم.

اتاق فکر صنایع دستی در چهارمحال و بختیاری تشکیل می شود

کارشناس مسئول آموزش، توسعه و ترویج میراث فرهنگی چهارمحال وبختیاری از تشکیل اتاق فکر صنایع دستی در استان خبر داد.

مهراب محمدی گفت: با توجه به نقش و جایگاه صنایع دستی در ایجاد اشتغال، درآمدزایی و صادرات غیر نفتی در راستای توسعه و ترویج این هنر صناعی ملی و استفاده از توان کارشناسی و فکری اتاق فکر مرتبط با صنایع دستی از سوی معاونت صنایع دستی این استان تشکیل می شود.

وی افزود: مراحل مقدماتی تشکیل اتاق فکر صنایع دستی استان انجام شده و اعضای آن مشخص و به زودی این اتاق فکر کار خود را در استان شروع می کند.

40 هزار نفر از غرفه های چهارمحال و بختیاری درنمایشگاه خراسان رضوی بازدید کردند

مسئول نمایشگاه میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری از بازدید 40 هزار نفر ازغرفه های چهارمحال و بختیاری در نمایشگاه جهانگردی و صنایع دستی خراسان رضوی خبر داد.

عباس یزدانی افزود: در این نمایشگاه چهارمحال و بختیاری با چهار غرفه صنایع دستی، سه غرفه گردشگری و غرفه سیاه چادر عشایری حضور دارد.

وی با بیان اینکه نمایشگاه جهانگردی و صنایع دستی خراسان رضوی از هشتم آبان ماه آغاز شده و تا 12 آبان ماه جاری ادامه دارد، تصریح کرد: معاونت صنایع دستی و گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور از غرفه های چهارمحال و بختیاری در این نمایشگاه بازدید کردند.

یزدانی فروش سیاه چادر عشایر بختیاری در این نمایشگاه را عالی توصیف کرد و تصریح کرد: فروش صنایع دستی این استان نیز مطلوب بوده است.

فرهنگ سازی راهکار رفع سدمعبر در شهرکرد است

شهردار شهرکرد با تاکید بر لزوم رعایت قانون در حل مسائل شهری، گفت: آموزش مسائل و حقوق شهروندی راهکار رفع معضل سدمعبردر خیابان هاست.

نورالله غلامیان دهکردی اظهار داشت: معضل سد معبر، نه تنها نظم شهری را مختل می کند بلکه نازیبایی و آشفتگی سیمای شهری را به دنبال دارد.

وی گفت: شهرداری شهرکرد، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی شهروندان را در دستور کار قرار داده است تا شهروندان با مشارکت خود، متولیان امور شهری را در نظافت معابر و رفع سد معبر یاری کنند.

غلامیان دهکردی، توجه ویژه شهرداری به رفع سد معبر را باعث افزایش رضایت شهروندان از مدیریت شهری، نظام مند شدن سیستم خرید و فروش و کاهش مزاحمت ها برای مردم و عابران عنوان کرد.

وی گفت: رسیدگی به معضل سد معبر و اقدام برای رفع آن از وظایف شهرداری است که هم اکنون پروندهای زیادی در این نهاد در این رابطه در دست بررسی است.

۳۵ هزار واحد مسکن مهر در چهارمحال و بختیاری تسهیلات دریافت کردند

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری از پرداخت تسهیلات به افزون بر ۳۵ هزار واحد مسکن مهر در استان خبرداد.

محمود عیدی گفت: به ۳۵ هزار و ۶۴۸ واحد مسکن مهر در چهارمحال و بختیاری تسهیلات پرداخت شده است.

وی تأکید کرد: به این واحد ها پنج هزار و ۲۹۰ میلیارد و ۳۱۳ میلیون ریال تسهیلات پرداخت شد.

عیدی افزود: از مجموع تسهیلات یاد شده چهار هزار و ۲۸۹ میلیارد و ۳۴۸ میلیون ریال به ۱۸ هزار و ۹۱۸ واحد مسکن مهر در شهرهای بالا و زیر ۲۵ هزار نفر پرداخت شده است.پ

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: ۸۱۴ میلیارد ۵۶۵ میلیون ریال تسهیلات نیز سهمیه روستایی هشت هزار و ۴۳۱ واحد مسکن مهر در سال های ۸۷ و ۸۸ و ۸۹ در استان بوده که به طور کامل پرداخت شده است.

وی گفت: ۱۰۶ میلیارد ریال تسهیلات هم برای نوسازی به متقاضیان ساخت و ساز در بافت فرسوده چهارمحال و بختیاری پرداخت شد.