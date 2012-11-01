زوایای پنهان قاچاق سوخت در هرمزگان تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، گل محمد بامری بعدازظهر پنجشنبه در نشست مطبوعاتی که در دفتر معاونت سیاسی برگزار شد، به علل و ریشه های قاچاق سوخت اشاره و گفت: یکی از دغدغه و دل نگرانی ما در سطح استان پدیده قاچاق سوخت به ویژه نفت گاز است که توسط عده ای دلال، سود جو و قاچاقچی این سرمایه ملی از مرزهای خاکی عبور و از طریق مرز دریایی به کشورهای حوزه خلیج فارس قاچاق می شود که با برنامه ریزی های انجام شده و اجرای طرح های مهار و کنترل در مبادی ورودی و خروجی استان تا حدودی این پدیده کنترل شده است

وی افزود: یکی از خلاء های قاچاق سوخت وجود کارت های سوخت فاقد هویت سایر استان ها و دست بدست شدن این کارت ها توسط رانندگان برخی کامیون ها بود که توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان شناسایی و ابطال شد.

بامری بازرسی های شش ماهه اول سال جاری جایگاه های سوخت استان توسط دستگاه های بازرسی و نظارتی را 725 مورد عنوان و خاطر نشان کرد: طی شش ماهه اول سال 90 مقدار دو میلیون و 511 هزار و 790 لیتر و در شش ماهه اول سال 91 مقدار پنج میلیون و 672 هزار و 897 لیتر سوخت کشف و ضبط و متخلفین و قاچاقچیان به دستگاه قضایی معرفی و با آنان برخورد لازم صورت گرفت.

وی شناورهای توقیفی حامل سوخت قاچاق در 6 ماهه اول سال جاری تعداد 1043 فروند شامل موتور لنج، قایق و کشتی عنوان کرد.

معاون استاندار هرمزگان از تحویل سوخت مازاد بر نیاز رانندگان خودروهای سنگین ، موتورپمپ های کشاورزی، موسسات و خودروهای کرایه ای، لنج های صیادی و تجاری به عنوان عوامل بروز پدیده قاچاق سوخت نام برد و تصریح کرد: با تشکیل جلسات کارشناسی و بررسی و مراقبت های شدید یگان های انتظامی، دریابانی و ستاد مبارزه با قاچاق سوخت استان و اجرای طرح های پاکسازی مناطق آلوده ساحلی، کشف مخازن و لوله گذاری های زیر زمینی از روستا تا ساحل این مشکل تا حدودی مرتفع راه های قاچاق سوخت مسدود و زمینه های کاهش فراهم شده است.

این مسئول انجام این قبیل اقدامات را باعث کاهش 50 درصدی قاچاق سوخت دانست و گفت: با برنامه ریزی های ستاد مبارزه با قاچاق سوخت استان زمینه حفاظت و استفاده بهینه از این سرمایه ملی در استان فراهم است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار هرمزگان با توصیه به مردم برای کسب روزی حلال گفت: کسب روزی حلال خیر وبرکت رادر سفره ها و زندگی به همراه دارد و کسب درآمد از راه های غیر قانونی وغیر شرعی خسران را به همراه دارد فلذا بایستی در جهت حفظ منافع و سرمایه های ملی تلاش کنند

این مسئول از توقیف 6 ماهه خودروهای حامل سوخت قاچاق در استان خبر داد و خواستار برخورد شدید نیروهای امنیتی و انتظامی در این زمینه شد

ساماندهی و استاندارد سازی شناورها و جمع آوری شناورهای بی هویت از برنامه های مهم استان

معاون سیاسی امنیتی استاندار هرمزگان از راهبرد ساماندهی شناورهای بی هویت و تردد در مسیرهای دریایی هرمزگان به عنوان یک برنامه مهم و محوری استان نام برد و گفت:در تمامی کشورهایی که از نعمت دریا بهره مند هستند الزاماتی را برای شناورها و تردد آنها در نظر گرفته اند دارا بودن شناسنامه شناور، اخذ مجوزهای ورود و خروج از بندرگاه ها، پلاک برای هر شناور، اخذ تاییدیه ها و مجوزهای ایمنی، شناسنامه دریانوردی و انتظامی و غیره ... این امر تاثیر بسزایی در ساماندهی و کنترل ترددها داشته است.

وی از انضباط بخشی تردد شناورها دردریا، تعیین محل های مجاز توقف و پهلو گیری شناورها، هدایت شناورها به مسیر های معین و مجاز دریایی، نظارت ، کنترل و هدایت مسیرهای ورود و خروج شناورها، استاندار سازی و رعایت ایمنی سفر، ایجاد بانک اطلاعات شناورها ، شناسایی و مراقبت بر کارگاه های ساخت شناور از نظر ایمنی و دارا بودن مجوز، جمع آوری شناورهای غیر استاندار و مستهلک از چرخه فعالیت را به عنوان مهمترین اهداف طرح ساماندهی شناورهای استان هرمزگان نام برد.

بامری با اشاره به هم مرز بودن هرمزگان با کشورهای حوزه خلیج فارس و دارا بودن 14 جزیره مسکونی و غیر مسکونی و وجود دو منطقه آزاد کیش و قشم در گستره جغرافیایی گفت: این موقعیت مهم هرمزگان را به عنوان یکی از استان های مهم و استراتژیک در ساحل جنوبی کشور تبدیل کرده است و همین امرباعث شده بیش از 12 هزار شناور سبک و سنگین صیادی، مسافری، باری، تفریحی در حال تردد اقدام جابه جایی کالاها و مواد سوختی قاچاق در این مسیر کنند

بامری اظهار داشت کشورهایی که از نعمت دریا بهره مند هستند بایستی برای تردد های دریایی خود الزاماتی را برای خود دارند و در استان هرمزگان به دلیل وجود 12 هزار شناوردر دریا این کار باید باید حساسیت و مراقبت بالایی انجام شود که تصمیمات شورای تامین استان و حمایت و تاکید استاندار از طرح ساماندهی شناورها باعث شده طرح با جدیت دنبال و اثرات مثبتی را به همراه داشته باشد لذا در همین جا از کلیه افرادی که تا کنون موفق به دریافت مجوز قانونی نشده با مراجعه به مراجع ذیصلاح قانونی نسبت به دریافت مجوز تردد اقدام در غیر این صورت بر اساس ضوابط و مقررات قانونی نسبت به توقیف شناور آنان اقدام خواهد شد

بامری با اظهارامیدواری از ساماندهی شناورهای مسافربری بر ساماندهی مطلوب دیگر شناورها که از تاکیدات استاندار هرمزگان است اشاره وازجمع آوری شناورهای بدون صاحب در محلات ساحلی - برخورد و توقیف شناورهای بدون مجوز- توقیف شناورهای حامل سوخت قاچاق- - استاندارد سازی شناورها- نظارت بر امر ساخت شناورها و پلاک گذاری را از مهمترین برنامه های کارگروه ساماندهی شناورها ی استان نام برد.