به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه نمایشگاه مطبوعات همزمان با عید سعید غدیر خم از ساعت 15 با حضور مسئولان کشوری، اهالی مطبوعات و رسانه ها در مصلی تهران برگزار میشود.
صبح امروز پنجشنبه 11 آبان سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره احتمال حضور رئیس جمهور در این دوره از نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاریها گفت: الان که در سفر تبریز هستند، ولی ما از ایشان برای بازدید از نمایشگاه دعوت کردهایم. باید منتظر بمانیم ببینیم آقای دکتر احمدینژاد فردا یا پس فردا امکان حضور در نمایشگاه مطبوعات را پیدا میکنند یا نه؟
نوزدهمین نمایشگاه مطبوعات از 7 آبان ماه و با شعار «رسانه، نگاه منصفانه؛ کلام صادقانه» آغاز شده و تا 13 همین ماه دایر است.
در نمایشگاه امسال 830 غرفه برپا شده که نسبت به سال گذشته رشدی معادل 260 غرفه را نشان میدهد.
حضور غرفههای استانی از 31 استان کشور و برگزاری نشستهای مختلف تخصصی با حضور کارشناسان و اهالی رسانه از نکات دیگر این نمایشگاه بوده است.
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