  1. استانها
  2. البرز
۱۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۴۱

ایران نژاد:

مشاوره نخبگان و جوانان در برنامه ریزیهای کلان شهری ضرورتی انکارناپذیر است

مشاوره نخبگان و جوانان در برنامه ریزیهای کلان شهری ضرورتی انکارناپذیر است

کرج - خبرگزاری مهر: فرماندار کرج با تاکید بر ضرورت توجه به نقش جوانان در برنامه ریزی های کلان شهری گفت: استفاده از مشاوره جوانان و نخبگان در سیستم مدیریتی که حاصل آن تهیه خوارک لازم تحت عنوان تصمیم سازی است می تواند مسئولان را در برنامه ریزیهای کاربردی یاری دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایران نژاد  بعد از ظهر پنج شنبه در نشست با جوانان و نخبگان منطقه اسلام آباد کرج که با حضور نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و برخی مدیران کل استان در مسجد باب الحوائج این منطقه برگزار شد، اظهار داشت: از جمله خلاءهایی که در جلسات مختلف به چشم می خورد عدم خلاقیت در مدیریت و تصمیم سازی های مناسب و کاربردی است که باید به واسطه حضور نخبگان و جوانان و بسترسازی های لازم زمینه حضور فعال آنان را در عرصه های مختلف مدیریتی فراهم کرد.
 
وی افزود: هر چند که با تشکیل استان البرز روند رسیدگی به مناطق و محلات مختلف شهرستان کرج بهبود یافته است اما تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله وجود دارد که امید می رود در آینده ای نزدیک در سایه همکاری و مشارکت مردم و مسئولان مشکلات برطرف شود.

ایران نژاد با اشاره به اینکه خارج شدن شهرستان کرج از زیر سایه استان تهران و تشکیل استان البرز بزرگترین خدمت دولت به مردم این شهرستان بوده است، یادآور شد: با تحقق این مهم روند رسیدگی به نقاط مختلف شهرستان به ویژه کلانشهر کرج تسریع یافته و توزیع عادلانه خدمات و امکانات شهری در دستور کار مسئولان قرار گرفته است.
 
وی اظهار داشت: در شرایط فعلی که کشور نیز با بحران و تحریم اقتصادی مواجه است وحدت، همدلی و همراهی مردم و مسئولان می تواند کشور را در رسیدن به اهداف عالی خود یاری دهد.
 
ایران نژاد افزود: بر این اساس نقش مشاوران جوان و نخبگان حوزه های مختلف ضرورتی انکار ناپذیر است که مورد توجه استاندار البرز بوده و همواره در سخنان خود بر آن تاکید داشته اند.
 
به گفته فرماندار کرج تداوم اینگونه جلسات راهگشای بسیاری از مسائل و مشکلات شهرستان است که در دستور کار فرمانداری قرار گرفته است.

کد مطلب 1734082

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها