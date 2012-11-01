مشاوره نخبگان و جوانان در برنامه ریزیهای کلان شهری ضرورتی انکارناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایران نژاد بعد از ظهر پنج شنبه در نشست با جوانان و نخبگان منطقه اسلام آباد کرج که با حضور نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و برخی مدیران کل استان در مسجد باب الحوائج این منطقه برگزار شد، اظهار داشت: از جمله خلاءهایی که در جلسات مختلف به چشم می خورد عدم خلاقیت در مدیریت و تصمیم سازی های مناسب و کاربردی است که باید به واسطه حضور نخبگان و جوانان و بسترسازی های لازم زمینه حضور فعال آنان را در عرصه های مختلف مدیریتی فراهم کرد.



وی افزود: هر چند که با تشکیل استان البرز روند رسیدگی به مناطق و محلات مختلف شهرستان کرج بهبود یافته است اما تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله وجود دارد که امید می رود در آینده ای نزدیک در سایه همکاری و مشارکت مردم و مسئولان مشکلات برطرف شود.

ایران نژاد با اشاره به اینکه خارج شدن شهرستان کرج از زیر سایه استان تهران و تشکیل استان البرز بزرگترین خدمت دولت به مردم این شهرستان بوده است، یادآور شد: با تحقق این مهم روند رسیدگی به نقاط مختلف شهرستان به ویژه کلانشهر کرج تسریع یافته و توزیع عادلانه خدمات و امکانات شهری در دستور کار مسئولان قرار گرفته است.



وی اظهار داشت: در شرایط فعلی که کشور نیز با بحران و تحریم اقتصادی مواجه است وحدت، همدلی و همراهی مردم و مسئولان می تواند کشور را در رسیدن به اهداف عالی خود یاری دهد.



ایران نژاد افزود: بر این اساس نقش مشاوران جوان و نخبگان حوزه های مختلف ضرورتی انکار ناپذیر است که مورد توجه استاندار البرز بوده و همواره در سخنان خود بر آن تاکید داشته اند.



به گفته فرماندار کرج تداوم اینگونه جلسات راهگشای بسیاری از مسائل و مشکلات شهرستان است که در دستور کار فرمانداری قرار گرفته است.