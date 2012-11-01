حمایت شهرداری قرچک از فرزندان شاهد و ایثارگر

به گزارش خبرنگار مهر، هسته مرکزی و مدیران جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر نواندیش خدمتگزار شهرستانهای ورامین و پیشوا عصر پنج شنبه برای تقدیر از رویکرد های مدیران شهرداری در عرصه خدمت رسانی به مردم با عبدالعلی قاسمپور شهردار قرچک دیدار کردند.

در ابتدای این دیدار محمد فتحی دبیر این جمعیت، با تبریک دهه ولایت، بخشی از فعالیت ها و برنامه های سال 91 جمعیت را به اختصار توضیح داده و با بیان اینکه تلاش جمعیت حرکت در راستای نیازمندی های جامعه بوده، گفت: وقتی کار تأثیر گذاری در جامعه صورت می گیرد، در اسرع وقت دشمنان نظام به آن واکنش نشان می دهند. سال پیش بارها شاهد حملات تبلیغاتی دشمنان و شبکه های رسانه ای آن علیه جمعیت بودیم که این نشان دهنده حرکت صحیح جمعیت است.

تحول، نو آوری و به کارگیری نیروهای متخصص، نقشه راه جمعیت خواهد بود

دبیرجمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر نو اندیش خدمتگزار ورامین و پیشوا گفت: پس از گذشت سه سال از فعالیتهای جمعیت در عرصه های مختلف فرهنگی و اجتماعی کشور و همچنین شناخت استعدادها و توانمندیهای اعضای جمعیت سمت های جدید به افراد مورد نظر ابلاغ شد.

وی با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص توانمند سازی نیروها و مقابله با تهدیدهای دشمنان، تحول، نو آوری و به کارگیری نیروهای متخصص را نقشه راه جمعیت دانست و افزود: کشور و جهان در برهه های حساسی به سر می برند و باید نیروهای انقلابی و حزب اللهی در هوشیاری کامل باشند تا بتوانند منویات رهبر معظم انقلاب را به نحو احسن و در زمان مناسب انجام دهند و این امر مگر با به کارگیری نیروهای متعهد و متخصص محقق نخواهد شد.

فتحی ضمن تقدیر و تشکر از مسئولین شهرداری قرچک عنوان کرد: امروز به حول و قوه الهی و به مدد انفاس قدسیه شهدای والا مقام، جمعیت گام های بلندی در چشم انداز پیش بینی شده برداشته و خود را برای تحولی بزرگ آماده می کند تا همانگونه که شهدای عزیز منشاء تحول عظیم در کشور و جهان شدند ، بتواند نقش خود را در این برهه حساس به خوبی ایفا کنند.

ورامین اولین شهرستان غیر مرکزی در کشور است که دفتر جمعیت در آن تاسیس شد

وی همچنین روند حرکتی جمعیت را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: مهمترین هدف جمعیت، تربیت مدیرانی توانمند، ارزشی و ولائی است که این مهم در آینده نزدیک محقق خواهد شد و ورامین اولین شهرستان غیر مرکزی در کشور است که دفتر جمعیت در آن تاسیس شد.

فتحی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه جامعه برای توسعه پایدار نیازمند الگو و تفکر است گفت: مقام معظم رهبری بارها در دیدار های خود خدمت رسانی به مردم را یکی از اولویت های اصلی مسئولین عنوان کرده اندو به حق می توان فعالیت مدیران شهرداری را مصداقی برای تحقق بیانات رهبری دانست.

دبیر جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر شهرستانهای ورامین و پیشوا با تأکید بر اینکه مدیریت کلان کشور نیازمند برنامه و در مرحله بعد مدیران اجرایی قوی است گفت: باید هدف همه مسئولین و مدیران تحقق آرمان های انقلاب اسلامی باشد و نباید اجازه داد تا اهداف جزئی و جناحی مانع تحقق اهداف متعالی نظام شود.

پس از سخنان دبیر، برخی از معاونتها برنامه های سال 91 را در حوزه دیدگاه های مقام معظم رهبری برای تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی بیان کردند.

افراط و تفریط یکی از معضلات اداره جامعه است

شهردار قرچک نیز در این دیدار ضمن تشکر از فعالیت های جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر گفت: ما در قبال جامعه ایثارگری کشور تعهد داریم و با همه توان باید در خدمت جامعه ایثارگری باشیم.

عبدالعلی قاسمپور با بیان اینکه باید از پتانسیل همه گروه ها در راستای تحقق اندیشه های مقام معظم رهبری استفاده کنیم، افراط و تفریط را یکی از معضلات اداره جامعه دانست.

وی با اشاره به اینکه همه باید تلاش نمایند تا روحیه جهاد در نزد جوانان نهادینه شود گفت: کشوری که تصمیم جدی برای ارائه الگوی حکومتی گرفته است باید جوانانی جهادگر در عرصه علم ، صنعت و سایر حوزه ها داشته باشد.

شهردار قرچک، یکی از راه های تقویت قدرت نرم کشورمان را اثبات کارامدی دین در اداره جامعه دانست که موفقیت در این عرصه می تواند آب سردی بر خاکستر نظام های غربی باشد.

فرزندان شاهد و ایثارگر پاسدار دستاوردهای دفاع مقدس و آرمانهای انقلاب هستند

وی گفت: پدران شما در جبهه های جنگ تلاش و مجاهدتهای زیادی نمودند و اکنون شما در ابعاد فرهنگی واجتماعی پرچم کار و تلاش ومجاهدت را در دست گرفته اید.

شهردار قرچک ادامه داد: مواظب باشید تفرقه بین شما ایجاد نکنند و از زیربنای فکری کمک همدیگر باشید و همیشه از خط فکری مقام معظم رهبری پیروی نمایید. این کار بزرگ شما عین تفسیر قرآنی مصداق چنگ زدن به ریسمان الهی است و امروز شما فرزندان شاهد و ایثارگر هستید که باید راه شهدا و دستاوردهای دفاع مقدس که خون بهای نظام اسلامی است را حفظ کنید

این مدیر شهری بیان داشت: شهدا از سر عشق برای رضای خدا هستی خود را تقدیم این انقلاب کردند که امروزه اگر فرزندان شاهد نخواهند در عرصه های فرهنگی و اجتماعی حضور داشته باشند روند کار با مشکلات بیشتری روبرو خواهند شد. کار شما احتیاج به فرهنگ سازی و الگو سازی اسلامی در همه عرصه ها دارد و باید مانند پیکره بسیج که الگوی اسلامی و حریم ولایت در آن پر رنگ است حرکت کنید.

حمایت همه جانبه شهرداری قرچک از فرزندان شاهد و ایثارگر

قاسمپور با تأکید بر حمایت همه جانبه شهرداری قرچک در زمینه های فرهنگی و هنری از جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر گفت: ما حمایت لازم را از این جمعیت می کنیم تا پرچم شهدا که توسط جمعیت برافراشته شده ماندگار باشد.

وی با اشاره به جذب نیروهای کار آمد، توانمند و گسترش دایره جذب این نیروها اظهار داشت: جذب نیروهای متخصص در زمینه های متفاوت باعث پیشرفت و بهبود عملکرد جمعیت خواهد شد. کمبود نهاد فرهنگی و اجتماعی قدرتمند در شهرستان حس میشود و این مسئولیت به عهده جمعیت های فرهنگی و مذهبی است که این کمبود را جبران کرده و خلا به وجود آمده را پر کند.

در پایان این دیدار، لوح تقدیر به رسم سپاس از فعالیتهای عبدالعلی قاسمپور شهردار قرچک در پاسداشت آرمانهای انقلاب اسلامی و فرهنگ ایثار و شهادت به ایشان اعطا شد.

گفتنی است، در این دیدار، میلاد زارعی مسئول اطلاع رسانی، حمید رضا رحیمی سخنگو و مسئول امور فرهنگی و ید الله باهو مسئول هماهنگی بخش قرچک از اعضای هسته مرکزی این جمعیت نیز حضور داشتند.