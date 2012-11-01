به گزارش خبرنگار مهر، نشست مطبوعاتی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با رسانه‌ها با هدف تشریح برنامه‌های بیستمین هفته کتاب با حضور منصور واعظی دبیرکل این نهاد، عصر امروز پنجشنبه 11 آبان با حضور منصور واعظی دبیرکل این نهاد در محل غرفه نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها برگزار شد.

واعظی در ابتدای این برنامه گفت: برنامه‌های هفته کتاب نهاد امسال با شعار کتاب، کتابخوانی و کتابدار برگزار می‌شود. روز 24 آبان اصلی‌ترین برنامه نهاد در سال جاری برگزار می‌شود که یک سری برنامه‌ها در سطح کتابخانه‌های شهرستان‌ها و سطح برخی از برنامه‌های نهاد در هفته کتاب، ملی است. شروع برنامه‌ها هم از روز بیستم آبان ماه خواهد بود.

وی افزود:‌ آذین‌بندی کتابخانه‌ها، پذیرایی از مراجعه‌کنندگان، تقدیر از کتابداران، مسئولان و اعضای نمونه کتابخانه‌ها، دیدار با ائمه جمعه، نخبگان و نویسندگان و پدیدآورندگان، بخشی از برنامه‌های نهاد در هفته کتاب است. برنامه‌های مذکور در سطح شهرستان‌ها برگزار خواهند شد، اما در سطح ملی، روز اول هفته کتاب، تجدید پیمان با آرمان‌های امام راحل (ره) را خواهیم داشت. روز 22 آبان ماه از 12 خبرنگار و موسسه فعال در حوزه کتاب و کتابخانه تجلیل می‌شود.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در ادامه گفت: روز 23 آبان هم نشستی با موضوع کودک، کتابخانه‌ و کتاب‌های کودک برگزار می‌شود و از کتاب مجموعه مقالات ایفلا در مورد کتابخانه‌های عمومی رونمایی خواهد شد. روز 24 آبان هم از کتابداران و مسئولان برتر کتابخانه‌ها تقدیر خواهد شد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور همچنین گفت: افتتاح کتابخانه صبا در تنب بزرگ یکی دیگر از برنامه‌های نهاد است که با همکاری سازمان صدا و سیما برگزار می‌شود. کاروان صبا حامل کتاب‌های مردم 5 استان کشور که چند روز پیش از تهران به راه افتاده، امروز به کاشان رسیده است. این کاروان دیروز در قم بود. کاروان صبا فردا به یزد رفته و سپس به سمت بندرعباس حرکت می‌کند و روز 24 آبان هم به جزیره تنب بزرگ خواهد رسید. قصد داشتیم منابع این کتابخانه را توسط نهاد تامین کنیم اما ترجیح بر این داده شد که منابع کتابخانه صبا، به صورت مردمی تامین شود.

واعظی در پایان گفت: رونمایی از تمبر توسعه کتاب‌، کتابخوانی و کتابخانه‌ها بعد از انقلاب اسلامی، هم از دیگر برنامه‌های ما در شهر کتاب است. افتتاح رادیو کتاب هم برنامه دیگری است که با مشارکت معاونت صدای سازمان صدا و سیما برگزار می‌شود.

در ادامه این نشست، از پوستر بیستمین جشن کتاب و کتابداری رونمایی شد.