روسای قوا علاوه بر نامه نوشتن به رهبری به تذکرات ایشان نیز عمل کنند

غلامعلی حدادعادل مشاور ارشد رهبر معظم انقلاب امروز بعد از ظهر پنجشنبه در جریان دیدار از غرفه خبرگزاری مهر در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی خبرگزاریها و مطبوعات درگفتگو با خبرنگاران مهر با اشاره به بیانات مهم رهبر معظم انقلاب گفت: از هشداری که رهبری به همه مسئولان به خصوص سران قوا دادند به دلیل شرایط مساعدی که پس از این هشدار به صورت خوشحال شدم البته هشدار به جایی بود و انتظار آن را هم داشتیم .

رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس اظهار داشت: امیدواریم همان طور که روسای قوا به رهبر معظم انقلاب نامه نوشتند به تذکرات رهبری نیز عمل کنند.

حداد عادل تصریح کرد: درک اینکه رهبری از ما چه انتظاری دارند دشوار نبود و هر کسی که به شرایط بین المللی و اوضاع داخلی ایران توجه داشته باشد تصدیق می کند که در این شرایط مسئله اصلی مردم مسائل دیگر است و حاشیه سازی در این شرایط کار عقلانی نیست.

مشاور رهبر معظم انقلاب در ادامه یاد آوری کرد: رهبری در سفر به خراسان شمالی با لحنی آرام از مسئولان خواستند کاری نکنند که در فضای جامعه تنش ایجاد شود ولی بعضی ها به کارشان ادامه دادند.

وی اظهار داشت: در مجلس نیز ما شاهد بودیم بعضی از نمایندگان طور دیگری فکر و عمل می کردند و در دولت و جاهای دیگر نیز همین طور بود.

رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه فراکسیون اصولگرایان از همان اول سعی در تخفیف تنش در مجلس داشت، گفت: ما هم استیضاح ها و هم سئوال از رئیس جمهور را در شرایط فعلی کارساز نمی دانستیم و با توجه به تجربه ای که از سئوال قبلی از رئیس جمهور داشتیم این موضوع را حلال مشکلات نمی دانستیم و اقدامات خودمان را در این زمینه انجام دادیم.

حداد عادل افزود: اقدامات ما در فراکسیون اصولگرایان موثر واقع شد و خدا را شکر می کنیم آنچه را ما تشخیص دادیم همان چیزی بود که مورد نظر مقام معظم رهبری قرار دارد.

وی تصریح کرد: البته رهبری مشخصا در مورد سئوال و استیضاح مطالبی را نفرمودند اما تشخیص ما این بود که اقداماتی را در جهت آرام و منطقی نگاه داشتن فضا انجام دهیم و در واقع این امر بازی نکردن با احساسات مردم است که ما به عنوان فراکسیون اصولگرایان بر این موضوع مصمم هستیم.

حداد عادل با بیان اینکه این اقدامات بیانگر آن نیست که می خواهیم دست روی دست بگذاریم و انتقاد نکنیم، گفت: ما در جستجوی راه حلی هستیم و از اقدامات تنش زا خودداری می کنیم.

وی اظهار داشت: با توجه به بیانات مهم رهبری در روز اخیر ما با شوق و ذوق بیشتری در فراکسیون اصولگرایان همین راه را ادامه خواهیم داد و اراده ما برای ادامه خط و مشی گذشته بیشتر خواهد شد.

رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: امیدواریم دیگران هم به قول هایی که دادند پا برجا باشند و همان طور که رهبری خواسته اند عمل کنند.

اقدام احمدی نژاد در نامه نگاری به قوه قضائیه خلاف قول وی به فراکسیون اصولگرایان بود



حداد عادل در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که از وی پرسید در جلسه ای که با رئیس جمهور داشتید چه گذشت، گفت: ما از آقای احمدی نژاد خواستیم از اقدامات حاشیه ساز خودداری کنند و برای اینکه ایشان مطمئن شوند گفتیم در مجلس اراده خصومت آمیزی در برابر دولت وجود ندارد و حداقل ما در مجلس به دنبال چنین چیزی نیستیم.

وی با بیان اینکه قصد ما از دیدار با احمدی نژاد این بود که روابط بین مجلس و دولت را تعدیل و تلطیف کنیم، گفت: احمدی نژاد نیز در این جلسه قول هایی به ما داد اما روز بعد آن نامه را منتشر کرد که این کار وی تا اندازه ای خلاف انتظار ما بود.

حداد عادل در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر که از وی پرسید با توجه به ظرفیت هایی که در فراکسیون اصولگرایان به خصوص در حوزه اقتصاد وجود دارد این فراکسیون چه برنامه ای برای ارائه راهکار اقتصادی به دولت خواهد داشت، گفت: ما در فراکسیون اصولگرایان فعالیت های کارشناسی خودمان را بر روی اقتصاد مقاومتی متمرکز کردیم و در هفته آینده سعی خواهیم کرد در جهت حاکم کردن گفتمان اقتصادی در داخل و خارج از مجلس تلاش کنیم.