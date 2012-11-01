اجرای طرح های سرمایه گذاری منطقه اسلام آباد را متحول می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند بعد از ظهر پنج شنبه در نشست با جوانان و نخبگان منطقه اسلام آباد شهرستان کرج اظهار داشت: سرمایه گذاری در منطقه 72 هکتاری اسلام آباد اساسی ترین موضوعی است که با پیگیری و عملیاتی شدن آن می توان شاهد تحولات اساسی در این منطقه بود.
وی افزود: هر چند که توجه به مسائل و مشکلات مناطق مختلف کلانشهر کرج و شهرستان از جایگاه و اهمیت بالایی برخوردار است اما نباید از مسائل کلان کشور نیز غافل شد.
از ارائه طرح های مشاوران و نخبگان استقبال می کنیم
وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه ورود جوانان به عرصه های مختلف شهری و کلان کشور می تواند مسئولان را در تحقق اهداف و برنامه های چشم انداز یاری دهد، خبر داد: از مشاوره و طرح های عملیاتی مشاوران و نخبگان استقبال کرده و در مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی از این طرح ها استفاده خواهیم کرد.
کولیوند تصریح کرد: جوانان و نخبگان کرجی افراد توانمندی هستند که در عرصه های مختلف ملی و بین المللی حرفهای زیادی برای گفتن دارند بنابراین با استفاده بهینه از ظرفیت جوانان می توان شاهد تحولات چشمگیری در عرصه های مختلف شهری، کشوری و بین المللی بود.
وی مهمترین رسالت مسئولان استانی و شهرستانی را خدمتگزاری بیشتر به مردم مناطق کم برخوردار و محروم عنوان کرد و گفت: توجه به مسائل مختلف فرهنگی، ورزشی و خدماتی با توجه به وجود قشر عظیم جوانان منطقه ضرورتی است که باید با توجه مسئولان شهری موجب خدمت رسانی مطلوب به مردم منطقه شود.
کرج - خبرگزاری مهر: نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی خواستار عملیاتی شدن سرمایه گذاری در محدوده 72 هکتاری اسلام آباد شهرستان کرج شد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند بعد از ظهر پنج شنبه در نشست با جوانان و نخبگان منطقه اسلام آباد شهرستان کرج اظهار داشت: سرمایه گذاری در منطقه 72 هکتاری اسلام آباد اساسی ترین موضوعی است که با پیگیری و عملیاتی شدن آن می توان شاهد تحولات اساسی در این منطقه بود.
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