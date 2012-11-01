اجرای طرح های سرمایه گذاری منطقه اسلام آباد را متحول می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند بعد از ظهر پنج شنبه در نشست با جوانان و نخبگان منطقه اسلام آباد شهرستان کرج اظهار داشت: سرمایه گذاری در منطقه 72 هکتاری اسلام آباد اساسی ترین موضوعی است که با پیگیری و عملیاتی شدن آن می توان شاهد تحولات اساسی در این منطقه بود.



وی افزود: هر چند که توجه به مسائل و مشکلات مناطق مختلف کلانشهر کرج و شهرستان از جایگاه و اهمیت بالایی برخوردار است اما نباید از مسائل کلان کشور نیز غافل شد.



از ارائه طرح های مشاوران و نخبگان استقبال می کنیم



وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه ورود جوانان به عرصه های مختلف شهری و کلان کشور می تواند مسئولان را در تحقق اهداف و برنامه های چشم انداز یاری دهد، خبر داد: از مشاوره و طرح های عملیاتی مشاوران و نخبگان استقبال کرده و در مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی از این طرح ها استفاده خواهیم کرد.



کولیوند تصریح کرد: جوانان و نخبگان کرجی افراد توانمندی هستند که در عرصه های مختلف ملی و بین المللی حرفهای زیادی برای گفتن دارند بنابراین با استفاده بهینه از ظرفیت جوانان می توان شاهد تحولات چشمگیری در عرصه های مختلف شهری، کشوری و بین المللی بود.



وی مهمترین رسالت مسئولان استانی و شهرستانی را خدمتگزاری بیشتر به مردم مناطق کم برخوردار و محروم عنوان کرد و گفت: توجه به مسائل مختلف فرهنگی، ورزشی و خدماتی با توجه به وجود قشر عظیم جوانان منطقه ضرورتی است که باید با توجه مسئولان شهری موجب خدمت رسانی مطلوب به مردم منطقه شود.