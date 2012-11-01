انفجار در ولایت قندهار/ 30 عضو طالبان کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، بر اثر برخورد یک اتومبیل با بمب کنار جاده ای در ولایت قندهار در جنوب افغانستان شش غیرنظامی کشته شدند.

این حادثه روز گذشته در منطقه معروف رخ داد و در پی آن شش نفر از جمله دو زن، سه کودک و یک مرد کشته شدند.

همچنین وزارت کشور افغانستان در بیانیه ای اعلام کرد در پی عملیات پلیس افغانستان در 24 ساعت گذشته در بخشهای مختلف این کشور، دست کم شش عضو طالبان کشته شدند.

نیروهای پلیس افغانستان چندین عملیات پاکسازی را در ولایتهای پکتیا، قندوز و غزنی انجام دادند. همچنین در جریان این عملیات چهارشبه نظامی زخمی شدند.

هنوز هیچ هنوز هیچ گزارشی درباره تلفات نیروهای امنیتی منتشر نشده و طالبان نیز در این باره اظهار نظر نکرده است.

خبر دیگر اینکه مقامات محلی افغانستان اعلام کردند که در پی عملیات نیروهای امنیتی علیه طالبان در دو هفته گذشته در ولایت قندهار در 450 کیلومتری جنوب شهر کابل 24 شبه نظامی کشته شدند.

در این عملیات همچنین یکی از اعضای طالبان زخمی و سه فرد دیگر بازداشت شدند. هنوز هیچ گزارشی درباره تلفات نیروهای امنیتی منتشر نشده است و طالبان نیز در این باره اظهار نظر نکرده است.