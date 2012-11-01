بحث خرده مالکی مزارع و باغات کاشمر یکی از معضلات کشاورزی منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فروزان قبل از ظهر پنجشنبه در دیدار خبرنگاران با انتقاد ازاینکه با توجه به اختصاص یافتن بودجه های خوب در بخش آبیاری تحت فشار از طرف دولت در کاشمر استفاده نشده است، افزود : هم اکنون به خاطر اختصاص یافتن تسهیلات با مبلغ پایین در کشاورزی نمی توان معظل بیکاری را حل نمود و نیاز به طرح های مفید از طرف کارشناسان کشاورزی شهرستان است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به ایام انتخابات اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه در حال نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر هستیم خبرنگاران با همراهی مردم با یکدیگر فضای جدید و شادی برای انتخابات مهیا کنند.

وی با بیان اینکه باید همه بدانند که هیچکس به تنهایی نمی تواند کاری را به پیش ببرد، افزود: از ایجاد فضاهای مختلف سیاسی در شهر باید دوری کنیم تا بدهکار نسل چهارم نباشیم و اینده ای خوبی برای آنها مهیا کنیم.

فروزان با تاکید براینکه شهرستان با توجه به کشاورزی بودن نیاز به کارآفرین در این بخش را دارد، گفت: همگی باید فقط تلاشمان این باشد که با جذب سرمایه گذار در بخش فرآوری محصولات کشاورزی بخش صنعت نیز بتواند توسعه یابد.

وی در ادامه با بیان اینکه فرمانداری متعلق به عموم مردم است اظهار کرد: از هرگونه پیشنهادی که کارشناسی شده جهت توسعه شهرستان و رفع بیکاری در این منطقه باشد استقبال می کنیم و امیدواریم با همت مردم کاشمر بتوانیم صنایع پویا، کشاورزی با تولیدات بیشتر و استفاده کامل از پتانسیل های خوب گردشگری داشته باشیم.