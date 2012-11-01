  1. بین الملل
۱۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۸:۰۴

فرانسه خواستار ازسرگیری مذاکرات سازش شد

فرانسه خواستار ازسرگیری مذاکرات سازش شد

در حالی که روند سازش عملا به بن بست رسیده است، رئیس جمهوری فرانسه بر ضرورت ازسرگیری مذاکرات خفت بار که تنها به تضییع بیشتر حقوق ملت فلسطین منجر می شود، تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، فرانسوا اولاند در یک کنفرانس خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو در پاریس بر از سرگیری مذاکرات پیش شرط سازش با هدف حل تنشها در منطقه خاورمیانه تاکید کرد.

اولاند در پاریس گفت : فرانسه امیدوار است که اسرائیل و(تشکیلات خودگردان) فلسطین بتوانند مذاکرات سازش را بدون هیچ گونه پیش شرطی که هدف از آن برای سالهای متمادی تحقق راه حل دو دولتی بوده است، ازسر بگیرند.

رئیس جمهوری فرانسه افزود: آگاه هستیم که صلح بدون مذاکرات سازش ایجاد نمی شود و این مذاکرات باید در سریعترین زمان ممکن ازسرگرفته شود.

اولاند در ادامه با اشاره به وجود اختلافات موجود میان پاریس و تل آویو در زمینه شهرک سازی خواستار توقف ساخت و ساز در سرزمینهای اشغالی شد.

نتانیاهو نیز از آمادگی خود برای مذاکره با فلسطینیان بدون هیچ پیش شرطی خبر داد و گفت: اگر اولاند، من و ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را به کاخ الیزه دعوت کند، به فرانسه می آیم.

کد مطلب 1734098

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