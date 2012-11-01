کشف 113کیلو و 500 گرم تریاک در شهرستان جهرم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ یوسف ملک زاده در تشریح این خبر گفت: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر، با انجام یک سری اقدامات اطلاعاتی، موفق شدند طی عملیاتی یک دستگاه خودرو سواری پژو حامل موادمخدر را در محور لار - جهرم شناسایی کنند.

وی اظهار کرد: ماموران با کنترل خودروهای در حال عبور از محورهای آن شهرستان خودرو حامل موادمخدر را مشاهده و زمانی که قصد متوقف کردن آن را داشتند راننده بدون توجه به فرمان ایست ماموران، اقدام به فرار کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان جهرم گفت: پس از مسافتی تعقیب و گریز راننده خودرو که عرصه را برخود تنگ دید با رها کردن خودرو به سمت کوه های اطراف جاده متواری شد که پس از توقف و بازرسی از این خودرو 113 کیلو و 500 گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد.

وی در پایان گفت: تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

هشدارهای پلیس فارس در راستای پیشگیری از سرقت ساختمانهای نیمه ساز

معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس جهت پیشگیری ازسرقت ساختمانهای نیمه ساز، هشدارهایی به شهروندان ارائه داد.

1- در زمان احداث و ساخت ساختمان اگر ناچارید مصالح ، لوازم بنائی و غیره را در هنگام ترک ساختمان برجای بگذارید حتی الامکان آنرا درون اتاقی جداگانه که به درب محکم و قفل مناسب (غیر قابل نفوذ) مجهز شده است نگهداری کنید و هرگز اموال را بدون حفاظت فیزیکی مناسب رها نکنید؛ از گاراژ و پارکینگ ساختمان های مجاور نیز با کسب اجازه از مالک میتوانید برای نگهداری اموال خود استفاده کنید .

2- از کارگران و فنی کاران ساختمانی مورد اطمینان دعوت به کار کنید چرا که بعضاً کارگران غیر بومی و اتباع افاغنه پس از شناسایی محیط کار در فرصتی مناسب و غلفت صاحبکار احتمال وسوسه شدن برای ارتکاب سرقت را دارند.

3- بعضاً مشاهده می شود شهروندان آهن آلات و سایر مصالح ساختمانی را درون زمین های بایر و نساخته، آسوده خاطر برای مدتی رها میکنند که این امر موجب فراهم شدن فرصت برای افراد سود جو و سارقان می شود .

4- در صورت مشاهده موارد مشکوک در رابطه با انواع سرقت و احیاناً سرقت از اماکن و ساختمان های در حال ساخت و در حین سرقت، مورد را سریع به پلیس 110 در میان بگذارید.