نظاميان آمريكايي وارد ليبريا شدند

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از پايگاه اينترنتي "صداي آمريكا"، روز پنجشنبه سربازان آمريكا وارد ليبريا شدند تا به نيروهاي حافظ صلح غرب آفريقا براي حفاظت از مونروويا در برابر حمله شورشيان بپيوندند.

منابع رسمي آمريكا اعلام كردند كه ارسال نيروها و تجهيزات به ليبريا فقط به منظور كمك به نيروهاي حافظ صلح غرب آفريقا صورت مي گيرد.

علاوه بر كمك رساني به نيروهاي حافظ صلح، آمريكا در صدد است آب و غذا و امكانات بهداشتي نيز در اختيار مردم مونروويا قرار دهد.

"موسي بلاح" رييس جمهور جديد ليبريا امروز به غنا رفت تا با نمايندگان گروههاي شورشي ديدار كند."لوييس براون" وزير امور خارجه ليبريا گفت: بلاح در نظر دارد با شورشيان راجع به صلح دراين كشور بحث و گفتگو كند. به گفته وزيرامور خارجه ليبريا، بلاح كه از روز دوشنبه به رياست جمهوري اين كشور برگزيده شده است، تمايل دارد براي آرام نمودن اوضاع پست معاونت رياست جمهوري را به شورشيان بدهد.



