مراسم غبارروبی و عطرافشانی شهدای گمنام دیر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی در گلزار پنج تن از شهدای گمنام دیر برگزار شد، پس از قرائت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت فاتحه برای شادی روح امام(ره) و شهدای اسلام، قبور شهدا با آب و گلاب شستشو و عطر افشانی شد.

در این آئین که با هدف تجلیل از مقام شهدا به ویژه شهدای دانش آموزشهرستان دیر برگزار شد مسئولان آموزش و پرورش، سپاه ناحیه دیر و بنیاد شهید و امور ایثارگران و دانش آموزان ملبس به لباس بسیجی حضور داشتند و با آرمان های بلند امام و بیعت با مقام معظم رهبری برادامه راه شهدا تاکید داشتند

مسئول بسیج دانش آموزی شهرستان دیر در حاشیه این آئین اظهار داشت: هدف از این برنامه ترویج فرهنگ شهادت و ایثار و بیعت با شهدا است.

سروان پاسدار محمود شاهدی افزود: برگزاری مسابقه نقاشی امیدان، حضور سازمان یافته دانش آموزان درمراسم 13آبان، شرکت در نماز عبادی سیاسی جمعه، دو همگانی رهروان شهدا و حضور دانش آموزان بسیجی در زیارت عاشورا از برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی است.

وی اضافه کرد: برگزاری دعای ندبه در مهدیه بردستان، دیدار با خانواده معظم شهدای دانش آموز و برگزاری مسابقات قرآن و عترت در سطح واحدهای مقاومت از دیگر برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی در روزهای باقی مانده است.