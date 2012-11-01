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۱۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۰۷

اکبری خبر داد:

ذخیره سازی 750 هزار تن سیب درختی در سردخانه های آذربایجان غربی

ذخیره سازی 750 هزار تن سیب درختی در سردخانه های آذربایجان غربی

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: امسال از یک میلیون و 100 هزار تن تولید انواع سیب درختی در استان 750 هزار تن ذخیره سازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباداله اکبری عصر پنجشنبه در ششمین جلسه کمیسیون تنظیم بازار استان، با اشاره به اینکه 10 درصد سیب درختی تولیدی استان صرف تازه خوری و 25 درصد نیز صرف صنایع تبدیلی می شود، افزود: بر اساس آمار دریافتی از انجمن سردخانه داران استان، 750 هزار تن سیب در سردخانه ها ذخیره سازی شده است.

وی با بیا اینکه 250 سردخانه در استان فعالیت می کنند یادآور شد: همچنین 17 کارخانه تولید کنسانتره در این استان فعالیت دارند که ظرفیت تولید سالانه آنها بیش از 90 هزار تن می باشد.

اکبری همچنین به عدم تغییر قیمت این محصول از سال گذشته تا کنون اشاره کرد و اظهار داشت: طی سال گذشته قیمت هر کیلو سیب زرد 15 هزار ریال و قیمت هر کیلو سیب قرمز 17 هزار ریال بود که این رقم در سال جاری ثابت بوده و هیچگونه تغییری نیافته است.

صدور 14 هزار تن سیب از آذربایجان غربی

وی در ادامه از افزایش صادرات سیب درختی از استان خبر داد و گفت: طی هفت ماهه نخست سال گذشته 4 هزار تن سیب درختی از استان صادر شده که این رقم امسال با 10 هزار تن رشد به 14 هزار تن رسیده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی تاکید کرد: کشورهای آسیای میانه از جمله ترکمنستان، روسیه، پاکستان و افغانستان از جمله کشورهای هدف برای صادرات سیب تولیدی استان هستند.

اکبری با اشاره به اینکه 30 درصد سیب کشور در آذربایجان غربی تولید می شود اعلام کرد: استان ما از لحاظ میزان تولید سیب رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

کد مطلب 1734101

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