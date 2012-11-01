  1. بین الملل
۱۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۲۶

سرکوب مردم بحرین به شیوه های مختلف/یک معترض به 6 ماه زندان محکوم شد

سرکوب مردم بحرین به شیوه های مختلف/یک معترض به 6 ماه زندان محکوم شد

دادگاه جنایی رژیم بحرین یک شهروند این کشور را به بهانه اتهام توهین به پادشاه بحرین به شش ماه زندان محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، دادگاه جنایی بحرین یک شهرند بحرینی را تنها به اتهام اهانت به پادشاه این کشور در شبکه اجتماعی توئیتر به شش ماه زندان محکوم کرد.

علاوه بر وی، سه فرد دیگر نیز قرار است به همین اتهام در تاریخ 5 نوامبر محاکمه شوند. رژیم آل خلیفه در بحرین از هر روشی برای مقابله با اعتراضات مردمی استفاده می کند و در این راستا از روش های سرکوبگرانه ای همچون محرومیت از کار و تحصیل، بازداشت، شکنجه، محاکمه در دادگاه نظامی و جنایی و ... برای مقابله با قیام مردمی این کشور استفاده می کند.

کد مطلب 1734103

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