به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام حجت گنابادی‌نژاد، ظهر پنچشنبه در حاشیه جلسه شورای اداری اداره کل اوقاف استان در بقعه قدمگاه رضوی نیشابور، اظهار کرد: طرح حفظ قرآن کریم در لبیک به فرمایش پرچم‌دار قرآنی جهان اسلام، مقام معظم رهبری مبنی بر تربیت بیش از ده میلیون نفر حافظ قرآن در کشور است.

وی بیان کرد: اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با هماهنگی اداره کل صدا و سیمای استان برای دو شیفت صبح و عصر در صدای خراسان رضوی که البته به تازگی از یک رادیو استانی به رادیو کشوری ارتقاء یافته است و کلاس آموزش قرآن راه‌اندازی کرده است.

این مقام مسئول استانی گفت: برنامه‌ریزی اداره کل اوقاف استان تاسیس یکصد مرکز فرهنگی قرآنی در بقاع متبرکه زیر پوشش است که اکنون موفق به راه‌اندازی 70 کانون شده‌ایم.

مدیر کل اوقاف خراسان رضوی توضیح داد: این مراکز شورایی دارند که به انتخاب هیئت امنای بقعه تعیین می‌شوند.

ذاکری عنوان کرد: در چارت هر مرکز سه واحد "فرهنگی" و "تبلیغات و اطلاع‌رسانی" دیده شده است.

وی بیان داشت: اداره کل اوقاف به دنبال این است که در راستای اجرای فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی و در پاسخ به مراجعه بسیار خوب زائران، امکان اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی را در اماکن مذهبی فراهم آورد.

مدیر کل اوقاف استان با اشاره به این که 70 درصد اماکن بقاع متبرکه فاقد سند هستند، خاطرنشان کرد: به دنبال معلق بودن برخی مواد قانونی و محدودیت اجرایی به تازگی تفاهم‌نامه‌ای میان دو سازمان اوقاف و ثبت اسناد و املاک کشور امضا شده است تا فرآیند اخذ اسناد تشریح شود.