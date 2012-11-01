دانشجویان علوم پزشکی شیراز در خوابگاه های دولتی ساکن شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات اسکان تمامی دانشجویان واجد شرایط این دانشگاه در خوابگاه های دولتی با موفقیت پایان پذیرفت.

رئیس اداره امور خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این خصوص،گفت : علیرغم اینکه در تمامی دفترچه های ثبت نام و پذیرش دانشجویان توسط مسئولان تصریح شده که دانشگاه هیچ تعهدی مبنی بر تامین و در اختیار گذاردن خوابگاه به دانشجویان ندارد، دانشگاه علوم پزشکی شیراز در جهت حمایت از دانشجویان و بالا بردن سطح رفاهی آنها و نیز ایجاد آرامش خاطر برای خانواشده های آنها اقدام به انجام برنامه ریزی وسیع و بزرگی برای اسکان همه دانشجویان واجد شرایط سکونت در خوابگاه کرد.

علی احمدی افزود: دانشگاه علوم پزشکی شیراز تنها دانشگاه علوم پزشکی تیپ 1 در سراسر کشور است که به منظور جلوگیری از تحمیل فشار اقتصادی بر دانشجویان، از خوابگاه های خودگردان استفاده نکرده و همه دانشجویان واجد شرایط خود را در خوابگاه های دولتی مستقر کرده است.

وی اظهارداشت: علیرغم تعطیل کردن یک واحد خوابگاه استیجاری که سالیانه هزینه ی بسیار گزافی را بر این دانشگاه تحمیل می کرد، موفق شدیم تعداد 480 دانشجوی دختر و 250 دانشجوی پسر را در سایر خوابگاه های دولتی اسکان دهیم.

خوابگاه های دولتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در تابستان گذشته با صرف هزینه ای افزون بر 5 میلیارد ریال بهسازی و تجهیز شده تا با امکانات بیشتری امکان خدمت رسانی به دانشجویان را داشته باشند.

دیابتی ها خدمات فوق تخصصی شبکیه را از مرکز دیابت سطح 2 در بیمارستان حضرت علی اصغر(ع) دریافت کنند

مرکز دیابت سطح 2 واقع در بیمارستان حضرت علی اصغر(ع) آماده ارایه خدمات تخصصی و فوق تخصصی شبکیه به بیماران دیابتی است.

اداره امور بیماری های خاص دانشگاه در راستای خدمت رسانی به بیماران تالاسمی جهت بررسی های تخصصی و فوق تخصصی، خدماتی به این بیماران ارایه می دهد که از طریق عقد قرارداد با بیمارستان های مرتبط است.

از مهر ماه سال جاری مرکز دیابت سطح 2 در درمانگاه بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) با حضور متخصصان داخلی و فوق تخصص شبکیه راه اندازی شده که طی مکاتبه با بیمارستان شهید دستغیب، بیماران تالاسمی که مبتلا به دیابت شده اند، می توانند جهت درمان و کنترل عوارض دیابت به این مرکز مراجعه کنند.

گفتنی است تالاسمی از بیماری های مزمن بوده که مبتلایان تا پایان عمر نیاز به دریافت خون دارند،از سوی دیگر به دلیل دریافت مکرر خون، آهن در بافت های بدن رسوب کرده و نیازبه استفاده از داروهای آهن زدا می باشد.

در بیمارانی که میزان دریافتی آهنزدایی خوبی ندارند به مرور زمان آهن در بیشتر ارگان های داخلی بدن رسوب کرده و دچار عوارض مختلف قلبی، کبدی، کلیوی، غدد درون ریز و غیره می شود که از عوارض نقصان عملکرد غدد درون ریز ابتلا به دیابت، کوتاهی قد، بلوغ دیر رس، نازایی و .... است.