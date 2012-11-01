شیطنت از داخل را تکذیب نمی کنم/ سال آینده برای جودو خیلی مهم است

آرش میراسماعیلی نایب رئیس فدراسیون جودو ضمن بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاریها تصریح کرد: خدا را شکر شرایط کنونی فدارسیون خوب بوده و به یک آرامش نسبی دست پیدا کرده است.

وی در خصوص دوپینگی اعلام شدن دو جودوکار اظهار داشت: از روز اولی که به فدراسیون آمدیم دو خط قرمز به نام دوپینگ و صغر سنی برای ما وجود داشت چیزی که طی چندین سال اخیر به جودوی ما لطمات زیادی وارد کرده است.

میر اسماعیلی با بیان اینکه مبارزه جدی را با دوپینگ آغاز کرده ایم، گفت:هیچ واهمه ای از این امر نداریم که در مسابقات انتخابی تیم ملی و یا رقابتهای قهرمانی کشور از ورزشکاران ما تستهای متعددی بگیرند. درهر صورت یک نفر باید این کار را انجام می داد. طبق هماهنگی با فدراسیون پزشکی ورزشی متخصصان امر به اردوی تیم های ملی جودو آمده و به ملی پوشان در خصوص دوپینگ اطلاع رسانی می کنند.

وی درخصوص تعلیق موقت فدراسیون جودو تاکید کرد: مدتی بود که حاشیه هایی در این خصوص به وجود آمده بود. طبیعتا فکر می کنم این حواشی مسائل جدا ناشدنی از ورزش هستند. موضوع تعلیق موقت تمرکز ما را طی این مدت گرفت اما خدا را شکر این موضوع در حال حاضر رفع شده است.

وی در مورد قهر 5 روزه خود از فدراسیون تصریح کرد: شاید انتظاراتی که در این قضیه می رفت به درستی محقق نشد. بحث قهر کردن نیست بلکه موضوع گله ای بود که پیش آمده بود و خدا را شکر رفع شد ضمن اینکه هجمه تخریبی هم که روی من قرار داشت باعث شد که من چند روز به استراحت بپردازم.

میر اسماعیلی در خصوص مشکلات پیش آمده با عثمانی نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای او آرزوی موفقیت دارم و سعی می کنم دراین خصوص صحبتی را انجام ندهم.

نایب رئیس فدراسیون جودو درباره اینکه گفته می شود رئیس فدراسیون بدون خبر و اطلاع رسانی به دیدار مسئولین کنفدراسیون جودوی آسیا رفته بود، اظهار داشت: رستگار به عنوان رئیس فدراسیون وظیفه داشت این موضوع را به یک سرانجام برساند. باید درخصوص تعلیق موقت فدراسیون جودو با مسئولین آسیای و جهانی این رشته رو در رو می شد به همین دلیل روبرو شدن او با مسئولین امر به صورت سر زده خیلی خوب بود چراکه این ماجرا به یک سرانجام رسید.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تیم های ملی کشورمان می توانند در مسابقات برون مرزی شرکت کنند، افزود: مشکل خاصی در این خصوص وجود ندارد اگر مسئله روادید برای تیم های ما حل شود پنجم تا هشتم ماه آینده عازم اردوی مشترک تونس خواهیم شد.

وی درخصوص نظر رستگار رئیس فدراسیون جودو پیرامون اینکه مسائل تعلیق جودوی ایران از داخل به خارج از کشور خط داده می شد، اظهار داشت: این حاشیه ای که برای جودو رخ داد برای اکثر رشته ها هم بوجود آمد. طبیعتا دامن زدن به آن و اینکه بخواهیم خیلی ها را به وسط ماجرا بکشیم و یا اینکه گمانه زنی کنیم درست نیست البته من هم این شیطنت را تکذیب نمی کنم. امیدوارم تمام جامعه جودو فکر کنند که دیگر بحث یک یا دو نفر نیست بلکه بحث اصلی جودو است. به جای اینکه باری باشند باری را از روی دوش فدراسیون بردارند چراکه شکست یا موفقیت برای همه اهالی این رشته ورزشی است.

میراسماعیلی خاطرنشان کرد: سال آینده سال حساسی برای جودو است چراکه مسابقات زیادی پیش رو داریم هفته گذشته جلسه خوبی با مربیان تیمهای ملی برگزار کرده و برنامه اردوهای مختلف را از آنها گرفتم.

وی در پایان تصریح کرد: حضور نیافتن تیم های ملی نوجوانان و جوانان کشورمان در مسابقات آسیایی چین تایپه ضربه سنگینی به این تیم ها وارد کرد اما با تشکیل سریع اردوهای تیم ملی سعی در رفع این نقیصه کردیم.