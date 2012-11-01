چهاردهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه کارکنان تامین اجتماعی به کار خود پایان داد

مسئول روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر از پایان مرحله مقدماتی( استانی) مسابقات قرآنی سازمان تامین اجتماعی استان کرمانشاه خبر داد.

رضا افخمی با اعلام این خبر افزود : قرآن کوثر حیات بخشی است که معارفش روشنگر دلها و شفابخش قلوب پاکان است.

وی افزود: چهاردهمین مسابقات قرآن کریم ( حفظ ، قرائت ، ترتیل و مفاهیم ) مرحله مقدمانی و استانی با هماهنگی های به عمل آمده بین روسای مراکز بیمه ای و درمانی سازمان تامین اجتماعی با حضور قریب به 100 نفر از علاقه مندان به کتاب آسمانی و معارف اسلامی برگزار شد.

وی ضمن قدردانی از حضور داوران اعزامی سازمان تبلیغات اسلامی استان در کلیه مراحل مسابقات ادامه داد: حضور اساتید گران سنگ و با تجربه در این مسابقات نشان دهنده افزایش سطح مطالعات قرآنی و وجود ظرفیت و قابلیت های کم نظیر در میان شاغلین سازمان تامین اجتماعی در واحد های بیمه ای و درمانی است.

وی افزود : از برترین های رتبه های اول تا سوم این مسابقات قرآنی با اهداء جوایز و لوح تقدیر قدردانی به عمل آمد و نفرات برتر این مسابقات در آینده ای نزدیک به مسابقات کشوری اعزام خواهند شد .

هیت داوران در بخش مفاهیم قرآنی گروه خانم ها و آقایان سعیده گیوخواهان و سعید شوشتری را به عنوان نفرات اول و نسرین نصیری و کمال صفری را به عنوان نفرات دوم و نسترن احمدی، یوسف طهماسبیان و سالار حیدری مشترکاً به عنوان نفرات سوم این مسابقات اعلام کرد.

همچنین هیئات داوران در بخش قرائت و تحقیق خانم ها و آقایان فاطمه نیری و آقای حجت اله نظری را به عنوان نفرات اول و افسانه کرمی و بابک خشنودی را به عنوان نفرات دوم و مهین گودینی و محمود شهوه را حایز رتبه سوم این بخش از مسابقات قرآنی معرفی کرد.

هیئت داوران در بخش ترتیل خانم ها و آقایان نصرت عزیزی و عبدالرضاباوندپور رابه عنوان نفرات اول و سیده شهلا سیدنژاد و یوسف طهماسبیان به عنوان نفرات دوم و سعیده گیوخواهان و یحیی شیری به عنوان نفرات سوم در این بخش از مسابقات اعلام کرد.

و نهایتا هیئت داوران در بخش حفظ خانم ها و آقایان سیده شهلا سیدنژاد و حجت اله کرمی را به عنوان نفرات برتر معرفی و از کلیه برگزیدگان تجلیل به عمل آمد.