غدیر نقطه کلیدی مدیریت انسان بر روی زمین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمید محمدی، ظهر پنچشنبه در جمع فعالان قرآنی خراسان رضوی در فرهنگسرای سیمرغ نیشابور، اظهار کرد: غدیر خود به تنهایی یک مکتب کامل و سازمان جامع است.

وی اظهار داشت: واقعه غدیر اگر نبود تداوم بشر بر روی زمین دچار مشکل فلسفه و دچار بحران جدی می‌شد.

او تصریح کرد: غدیر نقطه پیوند میان جریان هزار ساله نبوت و جریان هزار ساله امامت است.

این مقام مسئول استانی ادامه داد: غدیر همان جایی است که سلسله مدیریت هدایت بشری به هم متصل می‌شود.

محمدی افزود: لذا پیامبر اکرم(ص) فرمودند اگر تمسکی به ولایت ذره‌ای کم بشود ظلال و گمراهی متوجه شما می‌شود.

وی تصریح کرد: غدیر چون این آبشخور بزرگ هدایت بشری است، حساس‌ترین واقعه بشر پس از جریان خاتمیت پیامبر(ص) بود.

معاون وزیر ارشاد اسلامی بیان داشت: خوشحال هستیم آنچه که پیامبر(ص) فرمود ما هم حداقل در لفظ متمسک به قرآن و عترت هستیم و سعی می‌کینم به آن متمسک حقیقی باشیم.

محمدی افزود: خوشحال هستیم که میراث‌دار رسول اکرم(ص) دو اتصال دو جریان قرآن و عترت باشیم.

وی خاطرنشان کرد: هر کسی می‌خواهد هدایت شونده قرآن باشد، باید تابع ولایت باشد جریانی که قرآن آن را هدف گرفته، ولایت است.

او توضیح داد: ولایت حقیقی معصوم و جانشینان معصوم، همان جریان حقیقی قرآن است که برای آن نازل شده است.

معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: قرآن ریسمان الهی است که از آسمان به روی زمین آویخته شده است که یک طرف آن دست خداست و طرف دیگر همین کتاب مبین است که با خواندن و فهماندن آن به سمت بالا می‌رویم.

محمدی تصریح کرد: قرآن بی ولایت، قرآن نیست و نبوت بی امامت، نبوت نیست.