تیمور یزدان شناس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برپایی جشن باشکوه غدیر در نقاط مختلف شهرستان کنگان اظهار داشت: این جشن از دو شب گذشته در پرک، دیشب در برکه چوپان شروع شده و امشب در سیراف، فردا شب در شهر ساحلی بنک و روز شنبه نیز در مصلای بزرگ و شب آن نیز در ساحل کنگان برگزار خواهد شد ضمن اینکه این جشن به صورت جداگانه در عسلویه نیز برگزار می شود.

وی گفت: روز شنبه جشن غدیر در مصلای بزرگ کنگان به همراه اطعام به انجام می رسد که جا دارد از امام جمعه بندر کنگان برای تلاش هایی که در این راستا داشتند کمال تشکر را به عمل بیاورم.

یزدان شناس خاطرنشان کرد: برنامه نور افشانی مفصلی نیز در ساحل بندر کنگان در راستای عید بزرگ غدیر توسط عاشقان ولایت انجام خواهد شد.

فرماندار کنگان در خصوص اهمیت پرداختن هرچه بیشتر و با شکوه تر به عید غدیر گفت: واقعه غدیر خم یکی از بارز ترین مسائل تاریخ اسلام و بدون شک از بزرگترین اعیاد مسلمان است.

وی تاکید کرد: این عید باید با همیاری و تلاش مردم و مسئولان به بهترین‌ شکل ممکن در این شهرستان برگزار شود، برگزاری اینگونه اعیاد می تواند منشا انسجام و اتحاد هرچه بیشتر مردم منطقه باشد.

یزدان شناس با استناد به فرمایشات پیامبر اسلام(ص) خاطرنشان کرد: روز عید غدیر خم بهترین اعیاد امت اسلامی است و به همین خاطر باید تمام توان خود را برای هر چه با شکوه تر برگزار شدن این جشن بزرگ به کار گیریم.

وی اظهار داشت: خطیبان در این روز باید این واقعه را به خوبی به جوانان و نسل جدید بشناسانند. باید به خوبی رسالت و فرهنگ این واقعه را در جامعه منتشر سازند.