بسیج اصناف در خط اول خاکریز مقابله با دشمن/بازاریان در شرایط فعلی منصف باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار پاسدار علی نصیری فرمانده سپاه سید الشهدا(ع) شهرستانهای استان تهران عصر پنج شنبه به طور سرزده از حوزه بسیج اصناف شهرستان ورامین دیدار کرد.

در این دیدار که با حضور مرتضی مؤمنی فر فرمانده ناحیه مقاومت سپاه ورامین و با میزبانی فتح الله فرجی فرمانده حوزه مقاومت بسیج اصناف ورامین و شورای فرماندهی حوزه انجام پذیرفت سردار سرتیپ دوم پاسدار علی نصیری از وضعیت کمی و کیفی حوزه اصناف ورامین مطلع شد.

طرح تذکر لسانی بسیج اصناف کشور توسط حوزه اصناف ورامین شکل گرفت

در ابتدای این دیدار، فرمانده بسیج اصناف ورامین گفت: شورای فرماندهی بسیج اصناف که همواره یار و یاور این مجموعه بوده اند و مجمع امور صنفی شهرستان ورامین نیز پشتیبانی های بی دریغی داشته اند.

فتح الله فرجی با تقدیر و تشکر از فرماندهان پیشین بسیج اصناف گفت: از زمان شروع به کار فرماندهی جدید با توجه به مشغله کاری خویش با تمام توان و نیرو و با برنامه ریزی دقیق و بهره گیری از مشاوران مجرب توانسته ایم تحول بسزایی در حوزه اصناف ایجاد کنیم.

وی تأکید کرد: برنامه ها ی حوزه بسیج اصناف نشأت گرفته از سیاستهای ابلاغی کلان کشور توسط مقام معظم رهبری است و تمامی قدمهای برداشته شده در مجموعه بسیج اصناف در مسیر خط سیر نظام و انقلاب اسلامی است.

مدیر روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ورامین گفت: طرح تذکر لسانی بسیج اصناف کشور توسط حوزه اصناف ورامین شکل گرفت و پس از اخذ مصوبه شورای احیای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ورامین در بحث تذکر اجرایی ورود کردیم که گام برداشتن در جهت فرمایشات نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین افتخاری برای شهرستان است.

بسیج اصناف شهرستان ورامین بر روی کاغذ کار اجرایی نمی کند

فرمانده حوزه اصناف در ادامه یاد آور شد: دغدغه امام جمعه و نماینده ولی فقیه شهرستان ورامین خودنمایی ظاهری و باطنی شهر مذهبی ورامین در شهادت و ولادتها بود که بسیج اصناف با نصب دو هزار و پانصد پرچم مناسبتی سیاه و رنگی این رهنمود را جامه عمل پوشاند.

فرجی ادامه داد: در بحث تبلیغات هر مناسبتی که در شهرستان داشته ایم کم نگذاشتیم، بنرهای مناسبتی بسیج اصناف همواره در شهرستان نصب شده است؛ برنامه های بسیج اصناف عملیاتی است ، ما بر روی کاغذ کار اجرایی نمی کنیم.

وی پیرامون طرح پذیرایی از نمازگزاران جمعه گفت: ایستگاه های صلواتی بسیج اصناف در هیجده نماز جمعه گذشته فعال بوده است. به همت دوستان بسیجی حوزه در تابستان و بهار شربت و در پاییز و زمستان چای تهیه نموده و پذیرای نمازگزاران بوده ایم.

فرجی تأکید کرد: تا این لحظه یکبار نماینده ولی فقیه شهرستان ورامین و یک بار نیز امام جمعه موقت شهر ورامین از فعالیتهای بسیج اصناف در تریبون نماز عبادی و سیاسی جمعه مخصوصا در بحث تذکر لسانی تقدیر کرده اند.

بسیج اصناف ورامین به اندازه سپاه ناحیه ورامین برد تبلیغاتی دارد

در ادامه این دیدار، سرهنگ پاسدار مرتضی مؤمنی فر فرمانده سپاه ورامین گفت: اگر بخواهیم فعالیت بسیج اصناف را در یک جمله کوتاه تعریف نماییم باید بگوییم که برد اقدامات بیرونی بسیج اصناف در سطح جامعه از برد فعالیتهای ناحیه سپاه ورامین بیشتر است و از نظر حجم برنامه های اجرایی معاونت فرهنگی ناحیه سپاه برد تبلیغی کمتر از حوزه اصناف داشته است، که همه اینها به تبحر فرماندهی و اعضا حوزه باز می گردد.

در ادامه این دیدار، فرمانده سپاه سید الشهدا(ع) ضمن تبریک عید غدیر گفت: از این همه اقدامات خوب و به جا در مجموعه بسیج اصناف تشکر و قدردانی ویژه می کنم و امیدواریم در ادامه نیز به همین منوال باشد.

سردار پاسدار علی نصیری با اعلام اینکه کشور شرایط بسیار سختی دارد گفت: دشمن تمام امکان و ابزار خودش را بسیج کرده است، فرمایشات رهبری گویای وضعیت و تحرکات دشمن است که فرمودند "تاریخچه چندین ساله استکبار ستیزی نشان داده است که در مبارزه ایران و آمریکا برنده واقعی ما بوده ایم و اگر از این پیچ تاریخی عبور کنیم کار دشمن تمام است".

اوباما و رامنی تمام قد در مقابل رژیم صهیونیستی تعظیم کرده اند

فرمانده سپاه سید الشهدا(ع) شهرستانهای استان تهران ادامه داد: چهره دشمن در موضوعاتی مثل جنگ فرهنگی و جنگ نرم هویدا شده است، آنها در فشار هستند و به اهداف خود نرسیده اند.

وی با اشاره به مناظره انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا گفت: باراک اوباما و میت رامنی تمام قد در مقابل رژیم صهیونیستی تعظیم کرده اند، ما ذلت به این بزرگی هیچ جا ندیده ایم.

سردار نصیری با اشاره به صحبتهای اخیر فرماندهی کل قوا گفت: رهبری به مسئولین سه قوه تذکرات شدید اللحنی داده اند و این نشان دهنده این است که ما باید بصرت و شناخت داشته باشیم.

بازاریان در شرایط فعلی منصف باشند

نصیری در ادامه با مهم خواندن نقش اصناف گفت: امروز نیروهای بسیج اصناف در خط مقدم خاکریز مقابله با دشمن هستند، زیرا جنگ امروز جنگ اقتصادی است و تعارف هم با هیچ کس نداریم. باید به نحوی برنامه ریزی کنیم که لبه خاکریز را اصناف و بازاریان حفظ کنند و آنها را به گونه ای توجیه کنیم که منصف باشند و در این شرایط به این نظام و انقلاب زخم نزنند.

سردار سرتیپ دوم پاسدار نصیری ادامه داد: نارسایی ها و بد مدیریتی ها کم نیست اما اصناف تب و تاب را از جامعه بگیرند، موجها و حرکتهای ایجاد شده منفی در حال حاضر برای جامعه مضر است، چراکه دشمن تمام توانش را به کار گرفته که مردم و نظام را به جان هم بیاندازد و مردم را از انقلا ب و رهبری دور کند.

در پایان این دیدار، سردار علی نصیری ضمن تشکر از فتح الله فرجی فرمانده حوزه بسیج اصناف شهرستان ورامین وعده موافقت با درخواستها و مساعدتهای ویژه به این حوزه داد.

گزارش: میلاد زارعی