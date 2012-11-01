نرخ بیکاری استان اصفهان 14 درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا همدانیان ظهر پنج شنبه در جمع مسئولان و کارکنان واحدهای تولید شهرک صنعتی اشترجان با بیان اینکه در دولت نهم و دهم فعالیتهای ویژهای در بخشهای مختلف استان صورت گرفته است، اظهار داشت: کشور و به تبع آن استان اصفهان از چند سال گذشته تاکنون با تحریمها مواجه بوده است.
وی با اشاره به اینکه اما تحریمهای دشمن طی چند ماه گذشته به میزان بسیار افزایش یافته اما هیچیک از ابزارهای تحریمی دشمن ایران را به چالش نکشانده است، اضافه کرد: استان اصفهان به دلیل توهماتی که وجود دارد به عنوان یک استان برخوردار در کشور محسوب میشود.
معاون برنامهریزی استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه اما آمارها و ارقام موجود در استان این موضوع را نشان نمیدهد، بیان داشت: هشت هزار و 500 کارگاه صنعتی در استان اصفهان وجود دارد.
وی با بیان اینکه سال جاری کاهش چشمگیر حجم آب سد زایندهرود مشکلات بسیاری را در اصفهان ایجاد کرده و مسئولان باید راهکارهای مورد نیاز را برای تأمین منابع آبی در استان فراهم کنند، افزود: در سال گذشته صادرات استان حدود دو میلیارد دلار بوده است، اما پیشبینی میشود که استان اصفهان تا پایان امسال 3.5 میلیارد دلار صادرات داشته باشد.
همدانیان تصریح کرد: طی هفت ماهه نخست سال جاری صادرات استان بیش از دو میلیارد دلار بوده است و استان اصفهان در زمینه اختصاص بودجههای عمرانی رتبه سی و دوم را در کشور دارد.
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