نرخ بیکاری در ایتالیا به بالاترین میزان خود از سال 2004 رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، موسسه آمار ملی ایتالیا گزارش داد که نرخ بیکاری در این کشور بحران زده به 10.8 درصد در ماه سپتامبر رسید که این بالاترین میزان از سال 2004 تاکنون است.

بر اساس این گزارش هم اکنون 2.8 میلیون ایتالیایی بیکار هستند که این رقم 0.2 درصد بیشتر از آمار منتشر شده در ماه آگوست و 2 درصد بیشتر از زمان مشابه در سال گذشته است.

این گزارش در حالی منتشر می شود که "خوزه مانوئل باروسو" رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا خواستار تلاشهای بیشتر اعضای این اتحادیه برای کاهش شمار بیکاران در ایتالیا و دیگر کشورهای منطقه یورو شده است.

با توجه به بدهی های هنگفت ایتالیا و فلج شدن سیاسی حکومت و ناتوانی آن در غلبه بر بحران مالی می توان گفت این کشور در آستانه مبتلا شدن به ویروس خطرناک بحران یورو همانند یونان و پرتغال قرار دارد.