کمبود زمین از مهمترین مشکلات شهرستان فلاورجان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی ظهر پنج شنبه در جمع مسئولان و کارکنان واحد‌های تولید شهرک صنعتی اشترجان با بیان اینکه امکانات شهرستان فلاورجان محدود و صفر بوده و در حال حاضر سرانه ورزشی هر یک از مردم شهرستان فلاورجان 15 صدم درصد است، اظهار داشت: در حال حاضر اصفهان به دلیل خشکسالی‌های حاکم بر استان در حال نابود شدن است.

وی با بیان اینکه مشکلات شهرستان فلاورجان محدود نیست، بلکه مشکلات و چالش‌های بسیاری در بخش‌های مختلف به ویژه بخش صنعت و کشاورزی این شهرستان وجود دارد، ادامه داد: در حال حاضر اگر چه صنایع بزرگی در کنار شهرستان فلاورجان فعالیت می‌کنند، اما این شهرستان درآمدی ندارد و اتوبان ذوب‌آهن به عنوان یک قتلگاه برای شهرستان فلاورجان محسوب می‌شود.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هیچ بودجه‌ای برای ساماندهی وضعیت این اتوبان وجود ندارد و مسئولان باید بودجه‌های مورد نیاز را برای ساماندهی وضعیت اتوبان ذوب‌آهن اصفهان اختصاص بدهند، بیان داشت: بیش از 200 واحد صنعتی در شهرک صنعتی اشترجان وجود دارد، اما در حال حاضر حدود 40 درصد از این واحد‌ها به حالت نیمه تعطیل درآمده‌اند.

وی با بیان اینکه قطعه‌سازان خودرو یکی از واحد‌های نیمه تعطیل شده در این شهرک هستند، اما غیر فعال شدن واحد‌های قطعه‌سازی خودرو تنها به شهرستان فلاورجان اختصاص ندارد، ادامه داد: در حال حاضر این موضوع در تمام کشور قابل مشاهده است و کمبود زمین یکی از مهم‌ترین مشکلات و چالش‌های موجود در شهرشتان فلاورجان به شمار می‌رود.

موسوی لارگانی با اشاره به اینکه فعالیت و پویایی بخش صنعت کشور به یک تصمیم جدی نیاز دارد، تصریح کرد: 70 درصد از طلاق‌هایی که در کشور رخ می‌دهد، ناشی از مشکل بیکاری در جامعه است و با ساماندهی وضعیت اقتصادی بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در کشور نیز کاهش می‌یابد.