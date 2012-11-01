طارق الهاشمی برای دومین بار به اعدام محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، دادگاه جنایی عراق امروز طارق الهاشمی و "احمد قحطان" داماد وی را که مدیر دفتر الهاشمی محسوب می شود برای دومین بار و به طور غیابی به اعدام محکوم کرد.

این دو نفر به اتهام تشویق به ترور افسران وزارت کشور عراق به اعدام محکوم شده اند. دادگاه جنایی عراق پیش از این 9 سپتامبر طارق الهاشمی و احمد قحطان را به ارتکاب اقدامات تروریستی در این کشور به طور غیابی به اعدام محکوم کرده بود.

طارق الهاشمی به اتهام دست داشتن در اقدامات تروریستی عراق تحت پیگرد دستگاه قضایی این کشور قرار دارد. وی پس از صدور حکم بازداشت خود به منطقه کردستان عراق فرار کرده است و هم اکنون به بهانه درمان در ترکیه به سر می برد.