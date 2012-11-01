به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری ظهر پنج شنبه در جمع مسئولان و کارکنان واحد‌های تولید شهرک صنعتی اشترجان گفت: شرایط خاص اقتصادی حاکم بر کشور تمام بخش‌های مختلف را با مشکلات و چالش‌های بسیاری مواجه کرده است.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان باید برای برون رفت از این چالش‌ها اتحاد و همدلی خود را بیش از پیش افزایش بدهند، اضافه کرد: انجام فعالیت‌هایی که تضمین‌کننده عزت جامعه اسلامی است، برای تمام فعالان اقتصادی واجب است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه فضای اقتصادی کشور نباید با استفاده از اجرای مواردی همچون احتکار و ذخیره ارز توسط فعالان اقتصادی به هم بریزد، بیان داشت: توجه به صادرات در کشور به عنوان قائده اصلی اقتصاد نظام جمهوری اسلامی ایران است و در حال حاضر در کشور سه دسته کالا وجود دارد.

وی با بیان اینکه برخی از کالا‌ها مشمول ارز مبادله‌ای، برخی کالا‌ها نیز از ارز مرجع برخوردار می‌شوند و واردات برخی از کالا‌ها نیز در کشور منع شده است، ادامه داد: تولید‌کنندگان باید در شرایط فعلی به رعایت حال مردم توجه کنند.

غضنفری با تاکید بر اینکه به صورت معمول رفتار‌های اقتصادی فعالان در این حوزه سبب ایجاد آسیب‌های اجتماعی و ناامنی در میان مردم می‌شود، تصریح کرد: در سال جاری به منظور کاهش مشکلات موجود در بخش صنعت و افزایش تولیدات ملی درصدد تأمین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی هستیم.

وی با بیان اینکه اگر چه کشور در شرایط بحرانی قرار دارد، اما امسال به منظور افزایش 2.5 برابری قدرت صادرات تولیدات ملی سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی کشور را تأمین می‌کنیم، افزود: افزایش تولیدات داخلی سبب افزایش قدرت صادرات در کشور می‌شود.