زنان موفق کار آفرین الگو نمی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، یلدا راهدار ظهر پنجشنبه در جمع کار آفرینان و کارفرمایان و مسئولین واحدهای صنعتی وتولیدی در اتاق بازرگانی اظهار داشت: مشکل اشتغال از مسائل روز کشور بشمار میرود و در بخش آمار مشارکت زنان کاهش قابل توجهی مشاهده میشود، این آمار در سال 1375 نرخ مشارکت زنان را حدود 12.2 و در سال 85 نیز حدود 10.27 نشان میدهد.

وی ادامه داد: متاسفانه نرخ مشارکت زنان رو به کاهش است و اگر آمار سال 90 منتشر شود خواهیم دید این نرخ به میزان زیادتری کاهش داشته که این خود اخطاری برای حضور زنان در بخشهای کارآفرینی و غیره بشمار می رود.

رئیس شورای بانوان بازرگان اتاق بازرگانی شیراز اعلام کرد: 71 درصد زنان در بحث آموزش، بهداشتی ومددکاری فعالیت میکنند و حدود 9 درصد در بخش کارفرما و کار آفرینی فعالیت دارند.

راهدار با تاکید بر توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی تصریح کرد: متاسفانه بیشتر زنان بعد از 29 سال از بحث های کاری فاصله میگیرند و مشغول به کارهای خانه داری میشوند و همه هزینه ها بابت عرضه نیروی متخصص نهایت بهره وری 4 سال دارد که این موضوع مشکل اساسی بشمار میرود و نیازمند فرهنگسازی مناسب است.

وی افزود: با ایجاد شرایط و فرصت اشتغال مساوی میتوان زنان را وارد محیط کسب کار کرد تا با کسب تجربه، ایجاد ایده خلاقانه بتوانند تبدیل به زنان کار آفرین شوند در غیر اینصورت نباید از زنان انتظار داشت که بتوانند به راحتی وارد حیطه کار افرینی شوند.

حضور کمتر از یک درصد زنان در بخشهای مدیریتی

رئیس شورای بانوان بازرگان اتاق بازرگانی شیراز اضافه کرد: وقتی کمتر از یک درصد مدیران ارشد استانی را بانوان تشکیل میدهند ودر فضای کسب و کار نیز کمتر از 5درصد زنان حضور دارند نباید انتظار حل مشکل بیکاری و تبدیل شدن زنان به کارآفرین را داشته باشیم.

راهدار با انتقاد از تخصیص ندادن بودجه به آموزش زنان برای وارد شدن به کارآفرینی بیان کرد: با برنامه های حمایتی مناسب و درگیر کردن زنان در محیط کسب و کار میتوان آنان را با مهارتهای کسب و کار و آموزشی اشنا کرد که اینکار نیازمند صرف بودجه و توجه ویژه است.

وی تاکید کرد: برنامه های حمایتی از زنان شاغل که توسط دولت تصویب شده مانند تعطیلی پنجشنبه ها، افزایش مرخصی زایمان و.. در بخش دولتی بسیار مناسب است اما برای بخشهای خصوصی مشکلاتی ایجاد میکند.

رئیس شورای بانوان بازرگان اتاق بازرگانی شیرازبا اشاره به افزایش مدت مرخصی زنان در بخش خصوصی افزود: در زمان مرخصی زنان به دلیل نداشتن نیروی اضاف واحدهای خصوصی نمیتواند کار را موقت به دیگری واگذر کنند و مجبور به استخدام جدید میشود در حالیکه با بازگشت فرد از مرخصی مشکل اخراج و بیمه فرد جدید ایجاد می شود.

بی معنا کردن حضور زنان در محیط کار

راهدار تصریح کرد: متاسفانه تقسیم یک کار بین دو نیروی زن وتقسیم روزها بین آنان بی معنا کردن حضور زن در محیط های کاری بشمار میرود و باید در این نوع استخدام تجدید نظر شود.

وی اعلام کرد: بیشترین فعالیت درحوزه زنان مربوط به صنایع دستی میشود حال آنکه هیچگونه شرکت یا بازار جدیدی در این حوزه برای زنان ایجاد نشده و آنان مجبور به فعالیت به صورت خود اشتغالی و یا مشاغل خانگی می شوند.

رئیس شورای بانوان بازرگان اتاق بازرگانی شیراز با انتقاد از ندادن تسهیلات به زنان سن بالا گفت: بسیاری از زنان که مشغول به فعالیت در بخش صنایع دستی بخصوص فرش بافی هستند دارای سن بالایی هستند که متاسفانه بانک بخاط سن افراد از دادن وام به آنها خودداری میکند.

زنان کارآفرین برای اقامت در هتل دچار مشکل هستند

راهدار ابراز داشت: نداشتن بازارچه دائمی در بخش صنایع دستی برای فعالان زن در این بخش آنان را با مشکل فروش مواجه میکند.

رئیس شورای بانوان بازرگان اتاق بازرگانی شیراز تاکید کرد: نداشتن اجازه اقامت در هتل برای زنان کار افرین و گرفتن اجازه اقامت از اماکن ودوندگیهای اداری از دیگر مشکلات زنان کارآفرین و توهینی به زنان فعال کار آفرین محسوب میشوند که مدام باید در سفر باشند.