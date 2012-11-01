کودکان و نوجوانان کرمانشاهی نغمه سرایی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اولین روز برگزاری سومین کنگره بین المللی شعر مقاومت عصر پنج شنبه کودکان و نوجوانان کرمانشاه در سالن اجتماعات کانون پرورش فکری استان کرمانشاه به شعر خوانی پرداختند.

این مراسم با حضور جلال امینی، مدیر کل امکوزش و پرورش استان کرمانشاه، سیروس حاتمی، رئیس سازمان بسیج دانش آموزی استان کرمانشاه، سردار کرمی، دبیر ستاد احیا و امر به معروف استان کرمانشاه، نیک روش رئیس اتحادیه انجمن اسلامی استان کرمانشاه و برخی از مسئولین استانی و شاعران کودک و نوجوان کشور برگزار شد.

دراین مراسم کودکان و نوجوانان سراسر کشور با موضوع بیداری اسلامی اشعاری را سروده و به نغمه سرایی پرداختند.

از دیگر برنامه های این مراسم می توان به پخش نم آهنگی از فلسطین و مقاومت های اسلامی، اشاره کرد.

در این مراسم جواد محقق و حامد محقق از شاعران برجسته کودک و نوجوان نیز حضور داشتند.

در پایان این مراسم سوالاتی در خصوص مقاومت اسلامی کشورهای عربی و هم چنین مناسبت های روز دانش آموز مطرح شد که به برترین ها به قید قرعه جوایزی اهدا می شود.

گفتنی است، در پایان این مراسم فاطمه ناظری شاعر برجسته کودک و نوجوان و برگزیده جشنواره بین المللی آیینه روشن و مریم زندی از دیگر شاعران برجسته کودک و نوجوان به شعر خوانی پرداختند.