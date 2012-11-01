"سفر غریب" نوشته محمد مظفری رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد جمیری عصر پنجشنبه در آئین باشکوه رونمایی از این اثر اظهار داشت: کتاب سفرغریب در حوزه دفاع مقدس به خوبی تداعی کننده مشقت‌هایی است که خانواده شهدا پس از شهادت فرزندان خود با آن روبه رو هستند. می‌توانیم با تولید این آثار ارزشمند گامی اساسی در راستای پاسداشت ارزش‌های هشت سال دفاع مقدس برداریم.

وی با اشاره به اهمیت این آثار تصریح کرد: حمایت از آثار فاخری که مرتبط با هشت سال دفاع مقدس هستند می‌تواند به شناساندن آن سال‌ها به نسل امروز انقلاب کمک شایانی کند .

رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان بوشهر اضافه کرد: وقتی این انتقال فرهنگی با زبان هنر و آن هم هنر نمایش به این نسل منتقل می شود، تاثیرگذاری آن دو چندان می‌شود چرا که این هنر درتمام جوامع بشری زمینه ساز تحولات بسیار بزرگ فرهنگی بوده است.

نمایش زوایای پنهان جنگ در کتاب سفر غریب



محمد مظفری چهره نام آشنای عرصه ادبیات نمایشی استان بوشهر و خالق این اثر فاخر در همین زمینه به خبرنگار مهر گفت: کتاب سفرغریب می کوشد تاعلاوه بر نمایان کردن زوایای پنهان جنگ وتاثیرات جنگ بعداز پایان آن، رشادت‌ها و دلاورمردی‌های زنان و مردان خطه جنوب به ویژه استان بوشهر را در قالبی دیگر به تصویر بکشد.

وی بیان داشت: این کتاب شامل سه نمایشنامه با موضوع دفاع مقدس است که در هفته دفاع مقدس منتشر شد. این نمایشنامه‌ها همگی با موضوعات دفاع مقدس است و توسط سازمان بسیج هنرمندان استان بوشهر منتشر شده است.

مظفری در ادامه خاطر نشان ساخت: نمایشنامه سفر غریب روایت‌گر داستان مسافرت پدر و مادر شهید مفقود الاثری است که برای پیدا کردن پسرشان به حرم رضوی و مشهد سفر می کنند. این نمایشنامه در سال 89 در مسابقه بزرگ نمایشنامه نویسی جشنواره بین المللی امام رضا (ع)عنوان کار نخست را از آن خود کرده است.

وی در پایان گفت: دو نمایشنامه دیگر نیز با موضوع دفاع مقدس و ایثارگری و مقاومت زنان بوشهری در جنگ تحمیلی و دفاع مقدس است که با عناوین ستاره دریایی و آواز گنجشک‌ها دراین مجموعه آمده است. این کتاب شامل 128 صفحه است که توسط انتشارات موعود اسلام به چاپ رسیده است.

مظفری خالق کتاب سفر غریب هم اکنون ریاست انجمن هنرهای نمایشی استان بوشهر، ریاست انجمن نمایش سازمان بسیج هنرمندان استان بوشهر، مدیر مسئول هفته نامه صدای بندر و مدرس دانشگاه است.