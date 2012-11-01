مشکل نماهای شهری را حل کنیم / توپ را به زمین هم نیندازیم

مهدی هاشمی با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در نوزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها با اشاره به انتقادهای اعضای شورای شهر تهران نسبت به نماهای ساختمان های شهر تهران گفت : این اشکال وارد است وبه جای پیدا کردن مقصر و انداختن توپ به زمین هم دیگر باید مشکل را حل کنیم .

وی ادامه داد: مسئولیت این کار با وزارت راه و شهرسازی است و باید به همراه مجلس نقش مطالبه گری را ایفا کند و سازمان مهندسی و شهرداری ها نیز مجری باشند . امیدواریم با هم افزایی اصولی و منطقی نهادهای مسئول این مشکل برطرف شود.

به گفته هاشمی در زمینه نماهای ساختمانی نباید برای آغاز کار به دنبال تعریف ایده آل ها بود بلکه باید گام به گام ساماندهی نماهای شهری را پیش برد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان های کشوردر ادامه با اشاره توقف صدور شناسنامه فنی گفت :وزارت مسکن وشهر سازی باید در این زمینه جدی تر موضوع را دنبال کند و از وزارت کشور،شهرداری و نظام مهندسی بخواهد با سرعت بیشتری صدور شناسنامه فنی را آغاز کنند .