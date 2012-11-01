برگزیدگان پنجمین جشنواره فیلم دانشجویی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره فیلم دانشجویی با حضور سیدعزت الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما، داوران بخش های مختلف جشنواره، شرکت کنندگان و اهالی رسانه با اجرای سید علی ضیاء در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد.

جوایز شرکت کنندگان این جشنواره در دقایق پایانی به این شرح اعلام شد:

بخش عکاسی:

نفر اول: میر علی چاووشی

نفر دوم: ساسان جوادنیا

نفر سوم به طور مشترک: آقایان سلمان سام دلیری و سعید روستایی

آثار تقدیر شده:

سیاووش زندی / مصطفی پیوندی /حامد نیرومند قوچانی / لیلا نخعی

بخش انیمیشن/ ویدیو گرافیک:

جایزه بهترین ویدیو گرافیک: تیتراژ قاعده بازی، سید جواد حسینی

جایزه بهترین گرافیک و فضا سازی: چرا مگس را نباید کشت، فرهاد علیزاده

جایزه بهترین متحرک سازی و طراحی انیمیشن: ترازو، امیر رهبر

جایزه بهترین فیلمنامه انیمیشن: ببین من چه خوب میگم، حمیدرضا بیات

جایزه بهترین کارگردانی انیمیشن: خط قرمز، مونا عبداله شاهی

بهترین فیلم انیمیشن: سیب سرخ، صدرالدین طاهری

بخش طرح فیلمنامه:

نفر اول: یلدا، مصطفی عزیزی

نفر دوم: ترجمه قرآن، حسین زارع زاده

نفر سوم: سیمرغ، خانم نگار سنمار

در این بخش از "مسروقه" بهناز شیخ انصاری و نماز باران، علی آقایی، آشنای غریب، حمید عزیزی، چشم دل، مصطفی فلاحت پیشه، زخم‎های التیام نیافته، علیرضا دهقان، یار یار بهمنی، حسن کریم نژاد، این قنات سال‌هاست که در کماست، علیرضا دهقان تقدیر شد.

بخش بین الملل (مقاومت و بیداری اسلامی):

جایزه اول: مستند کریم، محسن برمهانی

جایزه دوم: فیلم در مسیر مرکز شهر، شریف البنداری (Sharif El Bendari) از کشور مصر

جایزه سوم: انیمیشن مقاومت، محمد رضا قهرمانی

آثار تقدیر شده:

گریه برای سلمانیه (درباره بحرین)، زینب سلیم (Zeinab Sleem) از کشور لبنان

بیداری اسلامی، الهام عبدالهی راد

بخش مستند:

بهترین فیلم مستند: خدایخانه، فضل اله تاری

بهترین کارگردانی: گوچو، محمد علی یزدان پرست

بهترین پژوهش: کرمان چهار سوق تجاری، حسن بابایی

بهترین تصویریرداری: شاهدان هزارساله، حمید رضا کیوان فر

لوح تقدیر بهترین تصویر برداری: سرزمین ما، محمد رضایی

بهترین تدوین: مردمک، محبوبه معافی

همچنین در این بخش از فیلم گلستان 1318، مهدی تنگستانی تقدیر شد.

بخش داستانی:

بهترین فیلم: گنبد دوار، محمد عصمتی زمانی

لوح تقدیر: یک شاخه گل، طالب رماوندی

بهترین کارگردانی: دوئت، نوید دانش

لوح تقدیر بهترین کارگردانی: زندگی ما بدون من، حمزه علیرضایی

بهترین فیلمبرداری: نشانه ها، سامان احمدی

لوح تقدیر فیلمبرداری: دوئت، پیمان شادمان فر

بهترین تدوین: مورچه ها به خانم فرزانه دوستانیان

بهترین فیلمنامه: زندگی ما بدون من نوشته حمزه علیرضایی

لوح تقدیر فیلمنامه: آن دورها نوشته رضا جمالی

بهترین جلوه های ویژه: اتاقی در نیویورک، بنیامین هفت لنگ

در این بخش از گدا، علی مترصد تقدیر شد.

شمارش معکوس، محمد آریانی

آمین، ناصر ناصرپور