برگزیدگان پنجمین جشنواره فیلم دانشجویی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره فیلم دانشجویی با حضور سیدعزت الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما، داوران بخش های مختلف جشنواره، شرکت کنندگان و اهالی رسانه با اجرای سید علی ضیاء در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد.
جوایز شرکت کنندگان این جشنواره در دقایق پایانی به این شرح اعلام شد:
بخش عکاسی:
نفر اول: میر علی چاووشی
نفر دوم: ساسان جوادنیا
نفر سوم به طور مشترک: آقایان سلمان سام دلیری و سعید روستایی
آثار تقدیر شده:
سیاووش زندی / مصطفی پیوندی /حامد نیرومند قوچانی / لیلا نخعی
بخش انیمیشن/ ویدیو گرافیک:
جایزه بهترین ویدیو گرافیک: تیتراژ قاعده بازی، سید جواد حسینی
جایزه بهترین گرافیک و فضا سازی: چرا مگس را نباید کشت، فرهاد علیزاده
جایزه بهترین متحرک سازی و طراحی انیمیشن: ترازو، امیر رهبر
جایزه بهترین فیلمنامه انیمیشن: ببین من چه خوب میگم، حمیدرضا بیات
جایزه بهترین کارگردانی انیمیشن: خط قرمز، مونا عبداله شاهی
بهترین فیلم انیمیشن: سیب سرخ، صدرالدین طاهری
بخش طرح فیلمنامه:
نفر اول: یلدا، مصطفی عزیزی
نفر دوم: ترجمه قرآن، حسین زارع زاده
نفر سوم: سیمرغ، خانم نگار سنمار
در این بخش از "مسروقه" بهناز شیخ انصاری و نماز باران، علی آقایی، آشنای غریب، حمید عزیزی، چشم دل، مصطفی فلاحت پیشه، زخمهای التیام نیافته، علیرضا دهقان، یار یار بهمنی، حسن کریم نژاد، این قنات سالهاست که در کماست، علیرضا دهقان تقدیر شد.
بخش بین الملل (مقاومت و بیداری اسلامی):
جایزه اول: مستند کریم، محسن برمهانی
جایزه دوم: فیلم در مسیر مرکز شهر، شریف البنداری (Sharif El Bendari) از کشور مصر
جایزه سوم: انیمیشن مقاومت، محمد رضا قهرمانی
آثار تقدیر شده:
گریه برای سلمانیه (درباره بحرین)، زینب سلیم (Zeinab Sleem) از کشور لبنان
بیداری اسلامی، الهام عبدالهی راد
بخش مستند:
بهترین فیلم مستند: خدایخانه، فضل اله تاری
بهترین کارگردانی: گوچو، محمد علی یزدان پرست
بهترین پژوهش: کرمان چهار سوق تجاری، حسن بابایی
بهترین تصویریرداری: شاهدان هزارساله، حمید رضا کیوان فر
لوح تقدیر بهترین تصویر برداری: سرزمین ما، محمد رضایی
بهترین تدوین: مردمک، محبوبه معافی
همچنین در این بخش از فیلم گلستان 1318، مهدی تنگستانی تقدیر شد.
بخش داستانی:
بهترین فیلم: گنبد دوار، محمد عصمتی زمانی
لوح تقدیر: یک شاخه گل، طالب رماوندی
بهترین کارگردانی: دوئت، نوید دانش
لوح تقدیر بهترین کارگردانی: زندگی ما بدون من، حمزه علیرضایی
بهترین فیلمبرداری: نشانه ها، سامان احمدی
لوح تقدیر فیلمبرداری: دوئت، پیمان شادمان فر
بهترین تدوین: مورچه ها به خانم فرزانه دوستانیان
بهترین فیلمنامه: زندگی ما بدون من نوشته حمزه علیرضایی
لوح تقدیر فیلمنامه: آن دورها نوشته رضا جمالی
بهترین جلوه های ویژه: اتاقی در نیویورک، بنیامین هفت لنگ
در این بخش از گدا، علی مترصد تقدیر شد.
شمارش معکوس، محمد آریانی
آمین، ناصر ناصرپور
شمارش معکوس، محمد آریانی
آمین، ناصر ناصرپور
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