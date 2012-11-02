به گزارش خبرنگار مهر، آرش قدوسی ظهر پنج شنبه در دومین کنگره «پیشگیری از پیری و جوانسازی پوست» اظهار داشت: وظیفه اخلاقی درماتولوژیست ( متخصص پوست و مو) این است که مقامات را در جریان رفتارهای همکارانی که صداقت و درستی حرفه پزشکی و رفاه بیماران را تهدید میکنند قرار دهند چرا که نقطه عطف پزشک باید تنها بیمار وی باشد.
وی با اشاره به اینکه پزشک باید بیمار را بدون توجه نژاد، مذهب، موقعیت اجتماعی و اقتصادی مداوا کند، تاکید کرد: بیمار حق دارد روش دسترسی به پزشک را در ساعتهای غیر اداری و تعطیل بداند، بدین شکل که پزشک باید در دسترس باشد و یا سطح دسترسی خود را مانند اینکه جمعه قادر به پاسخگویی به بیمار نیست برای وی تعریف کرده باشد.
رازداری در پزشکی امری الزامی است
متخصص پزشکی قانونی استان اصفهان با اشاره به اینکه رازداری در پزشکی امری الزامی است، بیان داشت: پزشک متخصص تنها با درمانگران بیمار مانند پرستار میتواند درباره بیماری وی صحبت کند و هیچ پزشک دیگری از همکاران وی حق دسترسی به پرونده بیمار را ندارد.
وی ادامه داد: همچنین پزشک تنها مجاز است در محدوده مهارت های خود به درمان بپردازد و هیچ پزشک متخصصی بدون گذراندن دوره و کسب مجوز لازم نمیتواند فعالیتهای خاص را انجام دهد.
قدوسی اضافه کرد: به طور مثال انجام لیزر برای درمان بیماریهای پوستی بدون داشتن پروانه لازم از نظام پزشکی ممنوع است و فرد مورد نظر به طور حتم محکوم میشود.
ارجاع به داروخانهای خاص مهمترین شکایت بیماران پوست
وی با بیان اینکه ارجاع به داروخانههای خاص از مهمترین شکایات بیماران از متخصصان پوست و زیبایی است، تصریح کرد: لازم است معاونت درمان نظارت کافی بر این موضوع داشته باشند چرا که شبهه سودجویی در این زمینه میرود.
متخصص پزشک قانونی استان اصفهان با بیان اینکه پزشک حق ندارد بیمار را ملزم به رفتن به داروخانهای خاص کند، افزود: تنها در صورتی که مریض درباره داروخانه از پزشک سوال کند وی موظف است حداقل سه داروخانه را آن هم با دلایل منطقی مانند نزدیکی به منزل بیمار معرفی کند.
تجویز دارو خارج از کتاب فارموکولوژی ایران ممنوع است
وی با اشاره به اینکه تجویز دارویی خارج از کتاب فارموکولوژی ایران ممنوع است، تصریح کرد: پزشک پوست و مو حق ندارد دارویی را که خود به کشور وارد کرده به بیمار معرفی یا در اختیار وی قرار دهد که مجازات قانونی دربر دارد.
قدوسی با اشاره به اینکه نظامپزشکی راجع به تبلیغات بسیار حساس است، بیان داشت: پزشکان برای افتتاح مطب یا تبلیغ دستگاهی که به تازگی قرار است مورد استفاده قرار دهد باید از نظام پزشکی مجوز کسب کنند که این کار از تبلیغات نادرست و خجالتآور در رسانهها جلوگیری میکند.
انعطاف در درمان روند بیمار برای ترغیب وی به در مان مهم است
وی با بیان اینکه دستورات سختگیرانه پزشکی سبب میشود بیمار به آنها عمل نکند، گفت: معطل نشدن بیمار در مطب، نگرش توأم با اشتیاق به فرد مریض، سن و تجربه، صرف زمان برای بیمار و توضیح درست استفاده از دارو بسیار در این پذیربسیار موثر است.
وی تاکید کرد: این نکته را نیز مورد توجه داشته باشیم که تنها فردی میتواند در مطب پزشک به بیمار دست بزند که تحصیلات پزشکی داشته باشد و هیچ فردی از دیگر عوامل مطب حق هیچگونه اقدام درمانی انجام درباره مریض را ندارند.
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