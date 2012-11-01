بیش از 433 هزار نفر از نمایشگاه مطبوعات بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در چهار روز ابتدایی برپایی این نمایشگاه 433 هزار و 154 نفر از اصحاب رسانه، مسئولان و هنرمندان و اقشار مختلف مردم از این نمایشگاه بازدید کردند.

این نمایشگاه در حالی پنجمین روز خود را پشت سر می‌گذارد که در روز ابتدایی 48 هزار و 860 نفر، روز دوم 85 هزار و 525 نفر، روز سوم 130 هزار و 752 نفر و در روز چهارم 167هزار و 910 نفر از نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها بازدید کردند و هر روز به این تعداد افزوده می‌شود.

نوزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها تا 13 آبان ماه با حضور 830 غرفه در مصلای تهران برپا شده است.