جام جهانی با پیروزی برزیل و پرتغال آغاز شد/ توقف اوکراین و برتری میزبان

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین دوره مسابقات فوتسال جام جهانی 2012 امروز با انجام 4 مسابقه آغاز شد که در گروه A تیم فوتسال پاراگوئه در دقایق پایانی شکست برابر اوکراین را با تساوی 3 بر 3 عوض کرد و تایلند میزبان جام با نتیجه 3 بر یک کاستاریکا را شکست داد.

تیم فوتسال برزیل مدافع عنوان قهرمانی در گروه C با نتیجه 4 بر یک مقابل ژاپن پیروز شد و پرتغال با نتیجه 5 بر یک لیبی را از پیش رو برداشت.

نتایج کامل دیدارهای دیدارهای برگزار شده امروز پنجشنبه به شرح زیر است:

گروه A:

* اوکراین 3 - پاراگوئه 3

گل‌ها: ماکسیم پاولنکو(29 و 34) و پترو شوتورما(36) برای اوکراین - انمانوئل آیالا(8، 9 و 39

* تایلند 3 - کاستاریکا یک

گل‌ها: که‌آتیوت چالامخت(17)، سوفاووت توئه‌آنکلانگ(28) و جیروآت سورن‌ویچان(37) برای تایلند - دیه‌گو زونیگا(36) برای کاستاریکا

گروه C:

* لیبی یک - پرتغال 5

گل‌ها: احمد فتح(5) برای لیبی - کاردینال(1، 15 و 17) و ناندینهو(26 و 28) برای پرتغال

* برزیل 4 - ژاپن یک

گل‌ها: ویلده(13 و 22)، نتو(20)، و وینیسوس(24) برای برزیل - کوتارو اینابا(27) برای ژاپن

روز دوم از این رقابتها فردا جمعه طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:

گروه B:

* پاناما - مراکش، ساعت 19، سالن هوامارک بانکوک

* اسپانیا - ایران، ساعت 21، سالن هوامارک بانکوک

گروه D:

* ایتالیا - استرالیا

* آرژانتین - مکزیک