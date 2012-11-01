  1. ورزش
۱۱ آبان ۱۳۹۱، ۲۰:۴۶

جام جهانی فوتسال - تایلند/

جام جهانی با پیروزی برزیل و پرتغال آغاز شد/ توقف اوکراین و برتری میزبان

جام جهانی با پیروزی برزیل و پرتغال آغاز شد/ توقف اوکراین و برتری میزبان

مسابقات جام جهانی فوتسال 2012 تایلند با پیروزی تیم‌های برزیل، پرتغال و تایلند و توقف اوکراین آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین دوره مسابقات فوتسال جام جهانی 2012 امروز با انجام 4 مسابقه آغاز شد که در گروه A تیم فوتسال پاراگوئه در دقایق پایانی شکست برابر اوکراین را با تساوی 3 بر 3 عوض کرد و تایلند میزبان جام با نتیجه 3 بر یک کاستاریکا را شکست داد.

تیم فوتسال برزیل مدافع عنوان قهرمانی در گروه C با نتیجه 4 بر یک مقابل ژاپن پیروز شد و پرتغال با نتیجه 5 بر یک لیبی را از پیش رو برداشت.

نتایج کامل دیدارهای دیدارهای برگزار شده امروز پنجشنبه به شرح زیر است:
گروه A:
* اوکراین 3 - پاراگوئه 3
گل‌ها: ماکسیم پاولنکو(29 و 34) و پترو شوتورما(36) برای اوکراین - انمانوئل آیالا(8، 9 و 39

* تایلند 3 - کاستاریکا یک
گل‌ها: که‌آتیوت چالامخت(17)، سوفاووت توئه‌آنکلانگ(28) و جیروآت سورن‌ویچان(37) برای تایلند - دیه‌گو زونیگا(36) برای کاستاریکا

گروه C:
* لیبی یک - پرتغال 5
گل‌ها: احمد فتح(5) برای لیبی - کاردینال(1، 15 و 17) و ناندینهو(26 و 28) برای پرتغال

* برزیل 4 - ژاپن یک
گل‌ها: ویلده(13 و 22)، نتو(20)، و وینیسوس(24) برای برزیل - کوتارو اینابا(27) برای ژاپن

روز دوم از این رقابتها فردا جمعه طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:
گروه B:
* پاناما - مراکش، ساعت 19، سالن هوامارک بانکوک
* اسپانیا - ایران، ساعت 21، سالن هوامارک بانکوک

گروه D:
* ایتالیا - استرالیا
* آرژانتین - مکزیک

کد مطلب 1734172

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها