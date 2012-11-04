حجت‌الاسلام شوذب شیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تاکنون 22 سند به دست آمده که مدفن امامزاده محمد در خیابان آیت‌الله طالقانی واقع شده و روزانه خودروهای بسیاری از روی آن عبور می‌کنند.



به گفته وی امامزاده محمد با پنج واسطه به امام صادق(ع) می‌رسد و یکی از مشاهیر و بزرگان بوده است که متاسفانه در حال حاضر مقبره ایشان زیر محل عبور خودروها قرار گرفته است.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم از پیگیری‌های این اداره کل برای تکریم از شخصیت این امامزاده خبر داد و افزود: قرار است این موضوع را با مراجع عظام تقلید مطرح کرده و در صورت موافقت و صدور فتوا، جابجایی مدفن ایشان صورت گیرد.



حجت‌الاسلام شیری تأکید کرد: طبق اسناد اوقاف، در میدان آستانه نیز 16 امامزاده منسوب به امام مدفون هستند اما امروز هیچ آثاری از بقاع و همچنین قبر آنها وجود ندارد.

