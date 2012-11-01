پیام تبریک احمدی نژاد به مناسبت قهرمانی تیم ملی والیبال نوجوانان

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام محمود احمدی نژاد بدین شرح است:



بسم الله الرحمن الرحیم



«اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره والمستشهدین بین یدیه»



کسب عنوان قهرمانی در نهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان آسیا و صعود به رقابت های جام جهانی را به بازیکنان و مربیان تیم ملی والیبال نوجوانان و ملت بزرگ ایران بویژه جوانان و نوجوانان عزیز کشورمان صمیمانه تبریک می گویم.



این موفقیت نشانه دیگری از اهتمام جوانان عزیز کشور برای فتح قله های پیشرفت و ترقی است و حکایت از آن دارد که جوانان ایرانی در عرصه های ورزشی نیز عزم خود را برای رسیدن به سکوهای افتخار جزم کرده اند.



از خدای متعال کسب موفقیت های پی در پی برای ورزشکاران کشور و عزت روزافزون ملت ایران و سرافرازی فرزندان مومن این دیار را مسئلت دارم.



محمود احمدی نژاد



رییس جمهوری اسلامی ایران

